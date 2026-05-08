शाम के समय इन 5 सेहतमंद स्नैक्स का करें सेवन, वजन घटाने में होगा मददगार

शाम के समय कुछ लोग चाय-कॉफी के साथ बिस्किट या फिर नमकीन का सेवन करना पसंद करते हैं, लेकिन इनका अधिक सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वैसे भी शाम के समय ज्यादा भोजन करने की सलाह नहीं दी जाती है। ऐसे में शाम के समय सेहतमंद स्नैक्स का सेवन बेहतर हो सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे सेहतमंद स्नैक्स के बारे में बताते हैं, जो वजन घटाने में मदद कर सकते हैं।

#1 फलों का सलाद फलों का सलाद न केवल स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। यह शरीर को जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स प्रदान करता है। इसे बनाने के लिए अपने पसंदीदा फलों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और एक बर्तन में डालें। ऊपर से नींबू का रस, काला नमक और थोड़ा-सा शहद डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस सलाद को खाएं। फलों का सलाद एक ताजगी भरा विकल्प है।

#2 ओट्स का चीला ओट्स का चीला एक बेहतरीन शाम का नाश्ता है, जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। इसे बनाने के लिए एक कटोरे में ओट्स, दही, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और नमक मिलाकर घोल तैयार करें। अब इस घोल को तवे पर डालकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं। इस चीले को आप हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं। ओट्स का चीला स्वाद और सेहत का मेल है।

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#3 मूंगफली की चाट यह एक पौष्टिक स्नैक है, जो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है। इसे बनाने के लिए एक पैन में मूंगफली को भून लें, फिर इसे एक कटोरे में डालकर इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नींबू का रस और नमक मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर खाएं। यह चाट न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि वजन कम करने में भी मदद कर सकती है। मूंगफली की चाट ऊर्जा से भरपूर होती है।

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#4 दही वाले चने दही वाले चने एक स्वादिष्ट और पौष्टिक शाम का स्नैक है। इसे बनाने के लिए उबले हुए चनों को एक कटोरे में डालें और उसमें दही, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नींबू का रस और नमक मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर खाएं। यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि वजन कम करने में भी मदद कर सकता है। दही वाला चना सेहत के लिए फायदेमंद होता है।