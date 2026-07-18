महिलाओं को पीरियड्स के दौरान इन 5 बीजों का करना चाहिए सेवन, मिलेंगे कई फायदे

कद्दू के बीज में मैग्नीशियम होता है, जो मांसपेशियों की ऐंठन को कम करने में मदद कर सकता है।

यह बीज विटामिन से भी भरपूर होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ रखता है और हार्मोनल असंतुलन को ठीक करने में मदद कर सकता है।

कद्दू के बीजों में जिंक होता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर को संक्रमण से बचाता है।

इन सभी गुणों के कारण कद्दू के बीज पीरियड्स के दौरान फायदेमंद होते हैं।