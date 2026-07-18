महिलाओं को पीरियड्स के दौरान इन 5 बीजों का करना चाहिए सेवन, मिलेंगे कई फायदे
क्या है खबर?
पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई शारीरिक और मानसिक बदलावों का सामना करना पड़ता है। इन बदलावों से राहत पाने के लिए खान-पान का खास ध्यान रखना जरूरी है। कुछ ऐसे बीज होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से पीरियड्स की समस्याओं को कम करने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे बीजों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन पीरियड्स के दौरान फायदेमंद हो सकता है।
#1
अलसी के बीज
अलसी के बीजों में ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं, जो सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह एसिड हार्मोन संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होता है।
इसके अलावा अलसी के बीजों में फाइबर होता है, जो पाचन को सुधार सकता है और पेट की समस्याओं से राहत दिला सकता है।
अलसी के बीजों का सेवन करने से महिलाओं को पीरियड्स के दौरान होने वाली बेचैनी और दर्द में भी राहत मिल सकती है।
#2
कद्दू के बीज
कद्दू के बीज में मैग्नीशियम होता है, जो मांसपेशियों की ऐंठन को कम करने में मदद कर सकता है।
यह बीज विटामिन से भी भरपूर होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ रखता है और हार्मोनल असंतुलन को ठीक करने में मदद कर सकता है।
कद्दू के बीजों में जिंक होता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर को संक्रमण से बचाता है।
इन सभी गुणों के कारण कद्दू के बीज पीरियड्स के दौरान फायदेमंद होते हैं।
#3
सूरजमुखी के बीज
सूरजमुखी के बीज विटामिन से भरपूर होते हैं, जो मूड में होने वाले बदलाव को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये बीज एंटीऑक्सीडेंट्स से भी भरे होते हैं, जो तनाव हार्मोन को संतुलित रखते हैं।
सूरजमुखी के बीजों में अच्छे फैट होते हैं, जो दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं।
इन सभी गुणों के कारण सूरजमुखी के बीज पीरियड्स के दौरान लाभकारी होते हैं।
#4
धनिया के बीज
धनिया के बीज पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकते हैं और पेट की ऐंठन को कम कर सकते हैं। इनमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो दर्द से राहत दिलाते हैं।
धनिया के बीजों का सेवन शरीर की गर्मी को ठंडा रखने में सहायक होता है, जिससे पेट की समस्याएं कम होती हैं।
इन सभी गुणों के कारण धनिया के बीज पीरियड्स के दौरान फायदेमंद होते हैं।
#5
मेथी के बीज
मेथी के बीज हार्मोनल असंतुलन को ठीक करने में मदद करते हैं और दर्द को कम करते हैं। ये बीज पाचन क्रिया को सुधारते हैं और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं।
मेथी के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाते हैं और सूजन को कम करते हैं।
इन सभी गुणों के कारण मेथी के बीज पीरियड्स के दौरान फायदेमंद होते हैं।