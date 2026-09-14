फोनीयो से बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, सेहत के लिए होते हैं फायदेमंद

फोनीयो का उपमा एक सेहतमंद नाश्ता हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले फोनीयो को भून लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, हरी मिर्च और करी पत्ते डालें।

अब इसमें प्याज और टमाटर डालकर भूनें, फिर भुना हुआ फोनीयो डालकर पानी मिलाएं और पकने दें। इस उपमा को नारियल की चटनी के साथ परोसें।

यह नाश्ते के साथ-साथ दोपहर के खाने के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।