फोनीयो से बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, सेहत के लिए होते हैं फायदेमंद
क्या है खबर?
फोनीयो एक सेहतमंद अनाज है, जो प्रोटीन, फाइबर और विटामिन से भरपूर होता है। यह अनाज भारतीय रसोई में नया हो सकता है, लेकिन इसकी पौष्टिकता इसे खास बनाती है। फोनीयो की खासियत यह है कि इसे आसानी से पकाया जा सकता है और इससे कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं। आइए आज हम आपको फोनीयो से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे।
#1
फोनीयो का उपमा
फोनीयो का उपमा एक सेहतमंद नाश्ता हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले फोनीयो को भून लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल, हरी मिर्च और करी पत्ते डालें।
अब इसमें प्याज और टमाटर डालकर भूनें, फिर भुना हुआ फोनीयो डालकर पानी मिलाएं और पकने दें। इस उपमा को नारियल की चटनी के साथ परोसें।
यह नाश्ते के साथ-साथ दोपहर के खाने के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।
#2
फोनीयो की खीर
फोनीयो की खीर एक मीठा व्यंजन है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दूध को उबालें, फिर उसमें भुना हुआ फोनीयो डालें और धीमी आंच पर पकने दें।
अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे कुछ मिनट तक पकाने के बाद गैस बंद कर दें।
आपकी स्वादिष्ट खीर तैयार है। इसे ठंडा या गर्म, दोनों तरह से परोस सकते हैं।
#3
फोनीयो का पुलाव
फोनीयो का पुलाव एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए प्याज, लहसुन और अदरक को भूनें, फिर इसमें कटे हुए सब्जी जैसे गाजर और मटर आदि डालकर पकाएं।
अब इसमें भुना हुआ फोनीयो डालें और पानी मिलाकर पकने दें। यह पुलाव स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है।
इसे दही या अचार के साथ परोसें। यह दोपहर या रात के खाने दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।
#4
फोनीयो की टिक्की
फोनीयो की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता हो सकती है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसके लिए उबले हुए आलू में भुना हुआ फोनीयो मिलाएं।
फिर इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर आदि मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तेल में तल लें।
ये टिक्कियां कुरकुरी और स्वादिष्ट होती हैं, जिन्हें आप चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोस सकते हैं।
#5
फोनीयो की इडली
फोनीयो की इडली दक्षिण भारतीय खाने का एक नया रूप हो सकता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए चावल और भुना हुआ फोनीयो मिलाएं, फिर इसमें नमक और पानी डालकर घोल तैयार करें।
इस घोल को इडली स्टैंड में डालकर भाप में पकाएं। आपकी स्वादिष्ट इडली तैयार हो गई हैं, जिन्हें नारियल की चटनी या सांभर के साथ परोसें।
ये सभी व्यंजन सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं।