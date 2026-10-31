दिवाली पर बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट और सेहतमंद लड्डू, आसान है रेसिपी

इसके लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ा देसी घी गर्म करके उसमें बेसन भूनें, फिर इसमें बारीक कटे बादाम, काजू, किशमिश और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

इसके बाद एक बर्तन में पानी और चीनी डालकर इसे चाशनी बना लें। अब इसमें बेसन वाले मिश्रण को डालकर अच्छी तरह मिलाएं और जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे लड्डू का आकार दें।

आप चाहें तो इसमें चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं।