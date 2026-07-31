लौकी से नाश्ते के लिए बनाएं ये 5 पौष्टिक व्यंजन, सेहत के लिए होंगे फायदेमंद
क्या है खबर?
लौकी का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह विटामिन, मिनरल और फाइबर से भरपूर होती है। आमतौर पर लोग लौकी को सब्जी के रूप में ही खाते हैं, लेकिन इससे कई तरह के स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ते भी बनाए जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको लौकी से बनाए जाने वाले 5 सेहतमंद और स्वादिष्ट भारतीय नाश्ते की जानकारी देंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
#1
लौकी का उपमा
उपमा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नाश्ता है, जिसे सूजी से बनाया जाता है। अगर आप इसे लौकी से बनाना चाहते हैं तो आपको बस इतना करना है कि सूजी के साथ कद्दूकस की हुई लौकी भी मिला दें।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, हरी मिर्च, अदरक और करी पत्ते को तेल में भूनें, फिर इसमें सूजी और लौकी मिलाएं।
थोड़ी देर भूनने के बाद पानी डालकर इसे पकने दें और ऊपर से नींबू का रस निचोड़कर परोसें।
#2
लौकी के पराठे
पराठे तो हर घर में बनते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इनमें लौकी मिलाकर इन्हें और पौष्टिक बना सकते हैं।
इसके लिए गेहूं के आटे में कद्दूकस की हुई लौकी, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती और नमक मिलाकर गूंध लें।
अब इस आटे की लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर सेंके। इन पराठों को दही या अचार के साथ खाया जा सकता है।
#3
लौकी के ढोकले
ढोकला एक गुजराती स्नैक है, जो भाप में पकाया जाता है। इसे बनाने के लिए बेसन में कद्दूकस की हुई लौकी, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, नमक और पानी मिलाकर घोल तैयार करें।
इस घोल को थाली में फैलाकर भाप में पकाएं। पकने के बाद इस पर तड़का लगाएं, जिसमें सरसों, जीरा, करी पत्ता और हरी मिर्च हो।
इन सभी को गर्म तेल में भूनकर ढोकले पर डालें और इसे नारियल चटनी के साथ परोसें।
#4
लौकी की इडली
इडली तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी लौकी की इडली ट्राई की है? इसके लिए उबले हुए चावल, उड़द दाल, कद्दूकस की हुई लौकी, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक और पानी मिलाकर घोल तैयार करें।
इस घोल को इडली के सांचे में डालकर भाप में पकाएं। ये इडली न सिर्फ पौष्टिक होती हैं, बल्कि बहुत ही स्वादिष्ट भी लगती हैं।
इन्हें नारियल चटनी या सांभर के साथ परोसें।
#5
लौकी के चीले
चीला उत्तर भारत में बहुत पसंद किया जाता है।
अगर आप इसे लौकी से बनाना चाहते हैं तो बेसन या मूंग दाल के आटे में कद्दूकस की हुई लौकी, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती और नमक मिलाकर घोल तैयार करें।
अब तवे पर थोड़ा तेल लगाकर इस घोल को पतला फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें। इन चीले को दही या अचार के साथ खाएं।