लौकी से नाश्ते के लिए बनाएं ये 5 पौष्टिक व्यंजन, सेहत के लिए होंगे फायदेमंद

उपमा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नाश्ता है, जिसे सूजी से बनाया जाता है। अगर आप इसे लौकी से बनाना चाहते हैं तो आपको बस इतना करना है कि सूजी के साथ कद्दूकस की हुई लौकी भी मिला दें।

इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, हरी मिर्च, अदरक और करी पत्ते को तेल में भूनें, फिर इसमें सूजी और लौकी मिलाएं।

थोड़ी देर भूनने के बाद पानी डालकर इसे पकने दें और ऊपर से नींबू का रस निचोड़कर परोसें।