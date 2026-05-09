गर्मियों में शरीर को ठंडक देने के लिए खाएं ये सेहतमंद आइसक्रीम, कैलोरी होती हैं कम

आइसक्रीम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि आजकल बाजार में मिलने वाली अधिकतर आइसक्रीम में नकली फ्लेवर और दूसरी मिलावट होती हैं, जो सेहत के लिए सही नहीं माने जाते हैं। ऐसे में अगर आप घर पर कुछ मिनट में स्वादिष्ट और सेहतमंद आइसक्रीम बनाकर खा सकते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। आइए आज हम आपको सेहतमंद आइसक्रीम के 5 विकल्प बताते हैं।

#1 दूध और केले की आइसक्रीम दूध और केले की आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले 2 केले छीलकर काट लें, फिर इन्हें दूध में डालकर कुछ देर के लिए फ्रीजर में रख दें। अब इन फ्रीज किए हुए केले और ठंडे दूध को मिक्सर में डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद मिश्रण को एक बंद डिब्बे में डालकर दोबारा फ्रीजर में रखें। लगभग 4 से 5 घंटे बाद आपकी दूध और केले की आइसक्रीम तैयार हो जाएगी।

#2 आम की आइसक्रीम आम की आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आम को छीलकर टुकड़ों में काट लें, फिर इन टुकड़ों को एक मिक्सर में डालकर अच्छे से मिलाएं। अब आम की प्यूरी में थोड़ा-सा दूध या ताजा मलाई डालकर फिर से मिलाएं। इसके बाद मिश्रण को एक बंद डिब्बे में डालकर फ्रीजर में रखें। लगभग 4 से 5 घंटे बाद आपकी आम की आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। इसमें आम के टुकड़े डालकर ही इसका आनंद लें।

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#3 पपीते की आइसक्रीम पपीते की आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले पपीते को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन टुकड़ों को एक मिक्सर में डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद पपीते की प्यूरी को एक बंद डिब्बे में डालकर फ्रीजर में रखें। लगभग 4 से 5 घंटे बाद आपकी पपीते की आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो इसे ज्यादा लजीज बनाने के लिए इसमें अन्य फल या बीज भी मिला सकते हैं।

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#4 खजूर की आइसक्रीम खजूर की आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले खजूर को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन टुकड़ों को एक मिक्सर में डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण में थोड़ा दूध और मलाई डालकर इसे अच्छी तरह से फेंट लें। इसके बाद खजूर की प्यूरी को एक बंद डिब्बे में डालकर फ्रीजर में रखें। लगभग 4 से 5 घंटे बाद आपकी खजूर की आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। इसे अपनी पसंद के सजाकर इसका सेवन करें।