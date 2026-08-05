व्यस्त मां भी रख सकती हैं बालों का ध्यान, बस इन टिप्स का करना होगा पालन

बालों को सीधा या घुंघराला करने वाले उपकरणों का अधिक इस्तेमाल करने से बचें। अगर कभी जरूरत हो तो गर्मी से बचाने वाला स्प्रे का उपयोग करें, ताकि आपके बाल सुरक्षित रहें।

इसके अलावा बाल सुखाने वाली मशीन का इस्तेमाल करते समय उसे मध्यम तापमान पर सेट रखें। इससे आपके बाल टूटने से बचेंगे और स्वस्थ रहेंगे।

गर्मी से बचने के लिए प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करें, जैसे हवा में सूखने देना या हल्के हाथों से ब्रश करना।