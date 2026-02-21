एलोवेरा को खान-पान में भी किया जा सकता है शामिल, इससे बनाएं ये 5 पौष्टिक पकवान

एलोवेरा एक ऐसा पौधा है, जो आम तौर पर त्वचा और बालों की देखभाल के काम आता है। हालांकि, इसका उपयोग खान-पान में भी किया जा सकता है। एलोवेरा में विटामिन, मिनरल और एंटी-ऑक्सीडेंट होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं। आइए आज हम आपको एलोवेरा से बनने वाले 5 व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है। ये स्वाद में लाजवाब होते हैं और कई पोषक तत्व प्रदान करते हैं।

#1 एलोवेरा का रस एलोवेरा का रस पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एलोवेरा की पत्तियों से गूदा निकालें, फिर उसे मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लें। इसमें शहद और नींबू का रस मिलाकर फिर से मिक्स करें। इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर ठंडा-ठंडा परोसें। यह रस पाचन तंत्र को सुधारने, त्वचा को निखारने और शरीर को साफ करने में मदद कर सकता है।

#2 एलोवेरा की चटनी एलोवेरा की चटनी एक बेहतरीन साइड डिश हो सकती है, जिसे आप अपने खाने के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एलोवेरा की पत्तियों से गूदा निकालें और पीला भाग हटा लें। इसमें हरी मिर्च, धनिया, नींबू का रस और नमक मिलाकर पीस लें। इस मिश्रण को एक कांच की बोतल में भरकर आप फ्रिज में रख सकते हैं। यह चटनी खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ पाचन तंत्र को भी सुधार सकती है।

#3 एलोवेरा का हलवा हलवा तो आपने कई तरह का खाया होगा, लेकिन एक बार एलोवेरा का हलवा बनाकर जरूर देखें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले घी में सूजी भूनें, फिर उसमें एलोवेरा का गूदा डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर डालें और पकने दें, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। इस स्वादिष्ट हलवे को गर्मा-गर्म परोसें। इसके ऊपर आप अपनी पसंद के मेवे डाल सकते हैं।

#4 एलोवेरा की सब्जी एलोवेरा की सब्जी एक अनोखा व्यंजन हो सकता है, जो रोजाना की सब्जियों से ज्यादा पौष्टिक होगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन के पेस्ट और मसालों को अच्छी तरह भून लें। इसके बाद उसमें कटे हुए एलोवेरा के टुकड़े डालें और पकने दें। इस सब्जी को रोटी या चावल, दोनों के साथ खाया जा सकता है। यह सब्जी बहुत से पोषक तत्व प्रदान कर सकती है।