समय की कमी में ऑफिस के लिए बनाएं ये पौष्टिक लंच, झटपट हो जाएंगे तैयार

लंच हमारे दिन की एक अहम मील है, लेकिन ऑफिस में अक्सर समय की कमी के कारण यह छूट जाती है। सुबह देर होने की वजह से सेहतमंद और स्वादिष्ट लंच बनाना चुनौतीपूर्ण लगता है। ऐसे में आप ये 5 सेहतमंद और जल्दी बनने वाली लंच रेसिपी बना सकते हैं, जो झटपट तैयार हो जाती हैं। ये व्यंजन आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान कर सकते हैं और इनमें ज्यादा सामग्री भी नहीं लगती है।

#1 ओट्स उपमा ओट्स उपमा एक हल्का और सेहतमंद विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल और मूंगफली डालें। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और करी पत्ते डालें। इसके बाद इसमें भुने हुए ओट्स डालकर थोड़ी देर पकाएं। फिर इसमें गाजर, मटर और अन्य सब्जियां मिलाएं। अंत में नमक और नींबू का रस डालकर इसे गर्मा-गर्म परोसें। यह लंच जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट है।

#2 क्विनोआ सलाद क्विनोआ सलाद एक सेहतमंद विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्विनोआ को उबाल लें। अब इसमें बारीक कटा हुआ खीरा, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ती डालें। इसके बाद इसमें नींबू का रस, जैतून का तेल, नमक और काली मिर्च मिलाएं। यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है। इसे खाने से आपको काम करने के लिए ऊर्जा मिलेगी।

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#3 पालक पनीर रोल पालक पनीर रोल एक स्वादिष्ट और सेहतमंद विकल्प है। इसके लिए पहले पालक को उबालकर उसका पेस्ट बना लें। अब इसमें बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर और अजवाइन मिलाकर मिश्रण तैयार करें। दूसरी तरफ पनीर को छोटे टुकड़ों में काट लें। अब बेसन वाले मिश्रण में पनीर के टुकड़े डालकर रोल बनाएं। इन रोल्स को तवे पर हल्का तेल लगाकर सेंक लें। आप रोल के अंदर पनीर की फिलिंग भी भर सकते हैं।

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#4 चना चाट चना चाट एक सेहतमंद नाश्ता हो सकता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए पहले काबुली चना (बिना उबाला हुआ) लें और उसे थोड़े पानी में 5 मिनट भिगोएं। अब उसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती डालें। इसके बाद उसमें नींबू का रस, नमक और चाट मसाला मिलाएं। यह चाट न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है। इसे खाने से आपको आलस नहीं आएगा।