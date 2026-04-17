मैदे के बजाय इन 5 तरह के आटे से बनाएं खाना, सेहत के लिए हैं फायदेमंद

मैदा एक सफेद और महीन आटा है, जो गेहूं के दानों को पीसकर बनाया जाता है। आमतौर पर इसका उपयोग बेकिंग और विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है। हालांकि, मैदे में पोषक तत्वों की कमी होती है और यह सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस कारण इसे खाने से मोटापा, मधुमेह और पाचन से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। मैदे की जगह आप खान-पान में इन 5 सेहतमंद आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं।

#1 रागी रागी एक प्रकार का मोटा अनाज है, जो मैदे का एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसमें कैल्शियम, आयरन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो हड्डियों को मजबूत करने और पाचन को सुधारने में मदद कर सकते हैं। रागी का आटा रोटी, पेस्ट्री और अन्य बेक्ड व्यंजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा रागी से आप कई प्रकार के पौष्टिक व्यंजन भी बना सकते हैं।

#2 ज्वार ज्वार भी मैदे का एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो ग्लूटेन मुक्त होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अधिक होती है। ज्वार का आटा रोटी, पेस्ट्री और चीला जैसे कई व्यंजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ज्वार का आटा शरीर को ऊर्जा देने और पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, जो इसे गर्मियों के लिए अच्छा विकल्प बनाती है।

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#3 बादाम का आटा बादाम का आटा भी एक सेहतमंद विकल्प है, जो मैदे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन-E की मात्रा अधिक होती है, जो त्वचा को स्वस्थ रखने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद कर सकते हैं। बादाम का आटा केक, कुकीज और अन्य बेक्ड व्यंजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह शरीर को ऊर्जा देने और पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है।

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#4 बेसन बेसन चने को पीसकर बनाया जाता है, जो मैदे का एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर और आयरन की मात्रा अधिक होती है, जो मांसपेशियों को मजबूत रखने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद कर सकते हैं। बेसन का आटा पकौड़े, ढोकला और अन्य भारतीय व्यंजन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक ऐसा आटा है, जो भारतीय खान-पान में काफी इस्तेमाल किया जाता है।