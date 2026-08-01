प्लास्टिक सर्जरी के जोखिम

प्लास्टिक सर्जरी कराने से हो सकते हैं ये स्वास्थ्य जोखिम, करवाने से पहले रखें इनका ध्यान

लेखन सयाली 05:43 pm Aug 01, 202605:43 pm

क्या है खबर?

प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी प्रक्रिया है, जो शरीर के आकार और रूप-रंग में बदलाव करने में मदद कर सकती है। यह प्रक्रिया कई लोगों के लिए आकर्षक हो सकती है, क्योंकि यह उन्हें अपने शरीर को नए तरीके से देखने का मौका देती है। हालांकि, प्लास्टिक सर्जरी के साथ कुछ जोखिम भी होते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आइए आज हम आपको उन जोखिमों के बारे में बताते हैं, जो प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े हो सकते हैं।