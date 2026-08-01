प्लास्टिक सर्जरी कराने से हो सकते हैं ये स्वास्थ्य जोखिम, करवाने से पहले रखें इनका ध्यान
क्या है खबर?
प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी प्रक्रिया है, जो शरीर के आकार और रूप-रंग में बदलाव करने में मदद कर सकती है। यह प्रक्रिया कई लोगों के लिए आकर्षक हो सकती है, क्योंकि यह उन्हें अपने शरीर को नए तरीके से देखने का मौका देती है। हालांकि, प्लास्टिक सर्जरी के साथ कुछ जोखिम भी होते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आइए आज हम आपको उन जोखिमों के बारे में बताते हैं, जो प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े हो सकते हैं।
#1
संक्रमण का खतरा
प्लास्टिक सर्जरी के दौरान त्वचा में कट लगते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। संक्रमण से त्वचा में सूजन, दर्द और पस भरने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसलिए, सर्जरी के बाद डॉक्टर द्वारा बताए गए देखभाल के निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है।
इसके अलावा सर्जरी कराने वाले व्यक्ति को नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाकर अपनी स्थिति की जांच करानी चाहिए, ताकि किसी भी समस्या का समय पर समाधान किया जा सके।
#2
दर्द और असुविधा होना
प्लास्टिक सर्जरी के बाद कई दिनों तक दर्द और असुविधा हो सकती है। इससे व्यक्ति को चलने-फिरने में कठिनाई हो सकती है और रोजमर्रा के कामों में रुकावट आ सकती है।
यह दर्द और असुविधा सर्जरी के प्रकार पर निर्भर करती है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इसलिए, सर्जरी कराने वाले व्यक्ति को आराम करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दर्द कम करने वाली दवाइयों का सेवन करना चाहिए, ताकि उन्हें जल्दी ठीक मिल सके।
#3
अनचाहे परिणाम
प्लास्टिक सर्जरी के परिणाम हमेशा उम्मीद के मुताबिक नहीं होते। कभी-कभी परिणाम संतोषजनक नहीं मिलते और इससे व्यक्ति को मानसिक तनाव हो सकता है।
अनचाहे परिणाम से व्यक्ति का आत्मविश्वास कम हो सकता है और वह खुद को अच्छा महसूस नहीं कर पाता। इसके अलावा उसे समाज में भी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए, सर्जरी कराने से पहले व्यक्ति को पूरी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए और विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही सर्जरी करनी चाहिए।
#4
खून का बहाव
प्लास्टिक सर्जरी के दौरान खून का बहाव होने की संभावना रहती है, जो कि एक गंभीर समस्या है। खून के बहाव से शरीर में खून की कमी हो सकती है, जिससे कमजोरी और चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
सर्जरी कराने वाले व्यक्ति को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए और डॉक्टर द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए।
इसके अलावा सर्जरी के बाद नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाकर अपनी स्थिति की जांच करानी चाहिए।
#5
मानसिक स्वास्थ्य पर असर
प्लास्टिक सर्जरी का असर केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। कुछ लोग सर्जरी के बाद खुद को अच्छा महसूस नहीं कर पाते या फिर उन्हें आत्मविश्वास में कमी महसूस होती है।
इससे व्यक्ति उदासी या चिंता जैसी मानसिक समस्याओं का शिकार हो सकता है। इसलिए, सर्जरी कराने से पहले व्यक्ति को पूरी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए और विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही सर्जरी करनी चाहिए।