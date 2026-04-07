क्या नींद की गोलियां लेना सेहत के लिए हानिकारक है? जानिए इसके 5 नुकसान

आजकल कई लोग नींद की समस्या से परेशान हैं। काम का दबाव, तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण अच्छी नींद लेना मुश्किल हो गया है। ऐसे में कुछ लोग नींद की गोलियों का सहारा लेते हैं, ताकि जल्दी सो सकें और अच्छी नींद मिल सके। ये गोलियां कितनी भी असरदार क्यों न हों, इनके साथ कई खतरे भी होते हैं। आइए जानते हैं कि नींद की गोलियों के सेवन से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं।

#1 दिमाग पर पड़ता है बुरा असर नींद की गोलियों का लंबे समय तक सेवन करने से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। ये गोलियां दिमाग की नसों को प्रभावित करके सोचने-समझने की क्षमता को कम कर सकती हैं। इससे आपकी ध्यान देने की क्षमता, याद रखने की ताकत और फैसले लेने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा इनका सेवन करने से चिड़चिड़ापन, मूड में बदलाव और उदासी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए, डॉक्टर की सलाह के बिना इनका सेवन न करें।

#2 सांस लेने की प्रक्रिया पर असर नींद की गोलियां सांस लेने की प्रक्रिया पर भी बुरा असर डाल सकती हैं। इनसे सांस लेने में कठिनाई, खांसी और सांस फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर अगर आप पहले से ही किसी सांस की बीमारी जैसे अस्थमा से पीड़ित हैं तो इनका सेवन करना खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा ये गोलियां फेफड़ों की कार्यक्षमता को भी प्रभावित कर सकती हैं, जिससे फेफड़ों की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

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#3 पाचन तंत्र पर असर नींद की गोलियां पाचन तंत्र पर भी बुरा असर डाल सकती हैं। इनसे कब्ज, दस्त, पेट दर्द और गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा इनका सेवन करने से पेट में जलन, उल्टी और मतली जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए, अगर आपको कोई पाचन समस्या हो तो इनका सेवन करने से बचें या फिर डॉक्टर की सलाह लेकर ही इनका सेवन करें। बेहतर होगा कि आप प्राकृतिक तरीकों से ही अच्छी नींद लें।

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#4 शारीरिक गतिविधियों पर असर नींद की गोलियों का सेवन आपकी शारीरिक गतिविधियों को भी प्रभावित कर सकता है। इनसे शरीर में सुस्ती, कमजोरी और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा ये आपकी शारीरिक गतिविधियों को भी कम कर सकती हैं, जिससे आपका वजन बढ़ सकता है। इसलिए, अगर आप नियमित व्यायाम करते हैं तो इनका सेवन करने से बचें या फिर डॉक्टर की सलाह लेकर ही इनका सेवन करें। बेहतर होगा कि आप प्राकृतिक तरीकों से ही अच्छी नींद लें।