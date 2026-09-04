उत्तानासन के स्वास्थ्य लाभ

उत्तानासन करने से आप रहेंगे सेहतमंद, जानिए इस योगासन के अभ्यास से मिलने वाले फायदे

लेखन सयाली 01:15 pm Sep 04, 202601:15 pm

क्या है खबर?

उत्तानासन एक ऐसा योगासन है, जो शरीर को ऊपर और नीचे, दोनों दिशाओं में खींचता है। इसे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच के नाम से भी जाना जाता है। यह योगासन शरीर में खिंचाव पैदा करके तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह पाचन को ठीक रखने और मांसपेशियों को मजबूत बनाने जैसे कई फायदे भी प्रदान कर सकता है। आइए जानते हैं कि उत्तानासन करने से कौन-कौन से स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।