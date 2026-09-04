उत्तानासन करने से आप रहेंगे सेहतमंद, जानिए इस योगासन के अभ्यास से मिलने वाले फायदे
क्या है खबर?
उत्तानासन एक ऐसा योगासन है, जो शरीर को ऊपर और नीचे, दोनों दिशाओं में खींचता है। इसे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच के नाम से भी जाना जाता है। यह योगासन शरीर में खिंचाव पैदा करके तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह पाचन को ठीक रखने और मांसपेशियों को मजबूत बनाने जैसे कई फायदे भी प्रदान कर सकता है। आइए जानते हैं कि उत्तानासन करने से कौन-कौन से स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।
अभ्यास
उत्तानासन कैसे किया जाता है?
सबसे पहले जमीन पर पैरों को एक-दूसरे के बराबर रखकर सीधे खड़े हो जाएं, फिर सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। अब सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे आगे झुकें और हाथों से पैरों के अंगूठों को छूने का प्रयास करें।
इस मुद्रा में सिर को घुटनों से लगाएं और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। कुछ सेकंड इसी स्थिति में बने रहने के बाद धीरे-धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएं।
#1
मांसपेशियों को मजबूत बनाने में सहायक
उत्तानासन का अभ्यास मांसपेशियों को मजबूत बनाने में सहायक हो सकता है। एक अध्ययन के मुताबिक, यह योगासन कूल्हे, हैमस्ट्रिंग और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ उन्हें खींचने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा यह योगासन शरीर का लचीलापन बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। यह मांसपेशियों को ताकत देने का एक अच्छा तरीका है, जिससे आपकी सहनशक्ति भी काफी हद तक बढ़ सकती है।
#2
पाचन क्रिया को ठीक रखने में प्रभावी
उत्तानासन का अभ्यास पाचन क्रिया को ठीक रखने में भी मदद कर सकता है। एक शोध के मुताबिक, इस योगासन के नियमित अभ्यास से पाचन वाले अंगों में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है।
इससे पाचन एंजाइमों की सक्रियता बेहतर होती है और पाचन क्रिया अच्छे से काम करने लगती है। इसके अलावा यह योगासन कब्ज, अपच और गैस जैसी समस्याओं से भी राहत दिला सकता है।
#3
तनाव को कम करने में सहायक
उत्तानासन का अभ्यास तनाव को कम करने में भी मदद कर सकता है और आपके मन को शांत कर सकता है। एक शोध के अनुसार, यह योगासन शरीर में तनाव हार्मोन के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा यह योगासन एक अन्य हार्मोन के स्तर को भी बढ़ाता है, जो तनाव से निपटने में सहायक है। यह तनाव से राहत दिलाने का एक अच्छा तरीका है।
#4
शरीर में ऊर्जा का संचार करने में कारगर
उत्तानासन का अभ्यास शरीर में ऊर्जा का संचार करने में भी मदद कर सकता है। एक शोध के मुताबिक, इस योगासन के नियमित अभ्यास से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और यह शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा यह योगासन शरीर की सहनशक्ति को भी बढ़ाता है और इसे अधिक सक्रिय बनाता है। इससे आप दिनभर ज्यादा सक्रीय रह सकते हैं और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।