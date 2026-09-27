सेब के बीज के तेल का इस्तेमाल करके त्वचा को स्वस्थ और निखारने में मिल सकती है मदद

अगर आप समय से पहले चेहरे पर झुर्रियों की समस्या से परेशान हैं तो सेब के बीज का तेल आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।

इसमें उम्र बढ़ने के असर को कम करने वाले गुण होते हैं, जो झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं।

रात को सोने से पहले इस तेल को अपने चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। कुछ ही दिनों में आपको फर्क नजर आने लगेगा और आपकी त्वचा जवान दिखेगी।