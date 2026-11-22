उपमा का सेवन वजन नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।

इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। इससे आप बार-बार खाने की इच्छा से बच सकते हैं और अनहेल्दी स्नैक्स से दूरी बना सकते हैं।

इसके अलावा उपमा में कम कैलोरी होती हैं, जिससे यह वजन घटाने में सहायक होता है। यह एक संतुलित और पौष्टिक नाश्ते का विकल्प है, जो आपके वजन प्रबंधन को सपोर्ट करता है।