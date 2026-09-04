ब्रोकली जैसी दिखने वाली रोमनस्को है पोषण का खजाना, सेवन से मिलेंगे ये 5 स्वास्थ्य लाभ

रोमनस्को में सल्फोराफेन नामक तत्व पाया जाता है, जो कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है। यह तत्व कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करता है।

इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कणों से बचाते हुए कैंसर से सुरक्षित रखते हैं। इस प्रकार रोमनस्को का सेवन कैंसर से बचाव करने में सहायक होता है।

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि रोमनस्को कोई इलाज नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ आहार का हिस्सा होना चाहिए।