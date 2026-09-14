लेमनग्रास से मिलने वाले फायदे

स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है लेमनग्रास, जानिए इसके 5 प्रमुख फायदे

लेखन अंजली 06:43 pm Sep 14, 202606:43 pm

क्या है खबर?

लेमनग्रास एक खास तरह की घास है, जिसका उपयोग कई स्वास्थ्य लाभों के लिए किया जाता है। यह अपनी खुशबू और स्वाद के लिए जानी जाती है और इसका उपयोग चाय, सूप और अन्य खाने-पीने की चीजों में होता है। लेमनग्रास में विटामिन-C और एंटी-ऑक्सीडेंट होते हैं, जो इसे बहुत फायदेमंद बनाते हैं। आइए जानते हैं कि लेमनग्रास के इस्तेमाल से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।