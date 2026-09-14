स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है लेमनग्रास, जानिए इसके 5 प्रमुख फायदे
क्या है खबर?
लेमनग्रास एक खास तरह की घास है, जिसका उपयोग कई स्वास्थ्य लाभों के लिए किया जाता है। यह अपनी खुशबू और स्वाद के लिए जानी जाती है और इसका उपयोग चाय, सूप और अन्य खाने-पीने की चीजों में होता है। लेमनग्रास में विटामिन-C और एंटी-ऑक्सीडेंट होते हैं, जो इसे बहुत फायदेमंद बनाते हैं। आइए जानते हैं कि लेमनग्रास के इस्तेमाल से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।
#1
पेट की सेहत के लिए फायदेमंद
लेमनग्रास पेट की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद तत्व पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और गैस, कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं।
इसके अलावा लेमनग्रास का सेवन पेट की सूजन को भी कम करता है। आप लेमनग्रास की चाय या सूप का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपका पाचन तंत्र अच्छा रहेगा और आप हल्का महसूस करेंगे।
#2
रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाने में मददगार
लेमनग्रास शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने में भी मदद करता है।
इसमें मौजूद विटामिन-C और अन्य पोषक तत्व शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं।
नियमित रूप से लेमनग्रास का सेवन करने से शरीर की सफाई होती है और वह अधिक स्वस्थ रहता है।
इसके अलावा लेमनग्रास का सेवन करने से त्वचा भी चमकदार होती है।
#3
तनाव और चिंता को कम करने में कारगर
लेमनग्रास तनाव और चिंता को कम करने में भी सहायक है। इसकी खुशबू मन को शांत करती है, जिससे मन को आराम मिलता है।
इसके अलावा लेमनग्रास का सेवन करने से नींद भी अच्छी आती है और आप अधिक आराम महसूस करते हैं।
आप लेमनग्रास की चाय या इसकी खुशबू का उपयोग कर सकते हैं, जिससे तनाव और चिंता दोनों ही कम होते हैं और आप तरोताजा महसूस करेंगे।
#4
दर्द को कम करने में असरदार
लेमनग्रास दर्द को कम करने में भी मदद करता है। चाहे वह सिरदर्द हो या मांसपेशियों का दर्द, लेमनग्रास इन सभी प्रकार के दर्द को कम करने में सक्षम है।
आप लेमनग्रास का तेल लगाकर मालिश कर सकते हैं या फिर इसकी चाय पी सकते हैं।
इसके अलावा लेमनग्रास का सेवन करने से सूजन भी कम होती है और आप अधिक आराम महसूस करते हैं।
#5
त्वचा की समस्याओं को दूर करने में मददगार
लेमनग्रास त्वचा की समस्याओं जैसे कील-मुंहासे और दाने आदि दूर करने में भी मदद करता है। इसमें मौजूद तत्व त्वचा को साफ रखते हैं और निखार लाते हैं।
इसके अलावा लेमनग्रास त्वचा की चमक बढ़ाने में भी मदद करता है। आप लेमनग्रास का स्क्रब बना सकते हैं या फिर फेस मास्क लगा सकते हैं, जिससे आपकी त्वचा साफ, चमकदार और स्वस्थ बनी रहती है।