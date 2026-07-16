नींबू, संतरा और मौसंबी के साथ कमक्वाट को भी अपनी डाइट में करें शामिल, मिलेंगे फायदे
क्या है खबर?
नींबू, संतरा और मौसंबी जैसे खट्टे फलों का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये फलों में विटामिन-C, फाइबर और अन्य जरूरी पोषक तत्व होते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इन खट्टे फलों की सूची में एक और फल शामिल है, जो कम ही लोगों को पता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं कमक्वाट की। जानिए इस फल को अपनी डाइट में शामिल करने के फायदे।
#1
कमक्वाट क्या है?
कमक्वाट एक छोटा सा खट्टा फल है, जो नींबू और संतरे का मिश्रण है। इसका आकार गोल और रंग पीला या नारंगी होता है।
कमक्वाट का स्वाद बहुत ही खास होता है, जो इसे अन्य खट्टे फलों से अलग बनाता है। यह फल विटामिन-C, फाइबर और ऐसे तत्वों से भरपूर होता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।
इसके छोटे आकार के कारण इसे आसानी से खाया जा सकता है।
#2
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक
कमक्वाट विटामिन-C का अच्छा स्रोत है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करता है।
विटामिन-C हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। इसके नियमित सेवन से आप सर्दी-खांसी और अन्य मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं।
इसके अलावा यह फल ऐसे तत्वों से भी भरपूर होता है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को और भी मजबूत बनाते हैं।
#3
पाचन क्रिया के लिए फायदेमंद
कमक्वाट में फाइबर होता है, जो हमारी पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है। फाइबर हमारे आंतों को साफ रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है।
इसके अलावा यह फल पाचन में सहायक एंजाइमों के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे खाना जल्दी पचता है।
नियमित रूप से कमक्वाट का सेवन करने से आप बेहतर पाचन का अनुभव कर सकते हैं और अपनी पेट संबंधित समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं।
#4
त्वचा की देखभाल में कारगर
कमक्वाट में मौजूद तत्व त्वचा की देखभाल करने में भी मददगार होते हैं। ये त्वचा को निखारते हैं और झुर्रियों जैसी समस्याओं को दूर करते हैं।
इसके अलावा ये तत्व त्वचा को सूरज की किरणों से बचाते हैं और उसे युवा बनाए रखते हैं।
नियमित रूप से कमक्वाट खाने से आपकी त्वचा चमकदार और स्वस्थ रहती है। यह फल प्राकृतिक रूप से त्वचा की देखभाल करता है और उसे सुंदर बनाता है।
#5
वजन नियंत्रित करने में मददगार
कमक्वाट में कैलोरी कम होती है, इसलिए यह वजन नियंत्रित करने वालों के लिए एक अच्छा विकल्प है।
इसमें मौजूद फाइबर भूख कम करता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे आप अनहेल्दी स्नैक्स खाने से बचते हैं।
इसके अलावा इसमें मौजूद तत्व शरीर की ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। इस प्रकार कमक्वाट आपके वजन प्रबंधन योजना का हिस्सा बन सकता है।