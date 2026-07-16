कमक्वाट के फायदे

नींबू, संतरा और मौसंबी के साथ कमक्वाट को भी अपनी डाइट में करें शामिल, मिलेंगे फायदे

लेखन अंजली 05:05 pm Jul 16, 202605:05 pm

क्या है खबर?

नींबू, संतरा और मौसंबी जैसे खट्टे फलों का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये फलों में विटामिन-C, फाइबर और अन्य जरूरी पोषक तत्व होते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इन खट्टे फलों की सूची में एक और फल शामिल है, जो कम ही लोगों को पता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं कमक्वाट की। जानिए इस फल को अपनी डाइट में शामिल करने के फायदे।