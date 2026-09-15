फिंगर लाइम खाने के फायदे

अंगूर की तरह दिखने वाला फिंगर लाइम खाने से आपको मिल सकते हैं ये 5 फायदे

लेखन सयाली 04:50 pm Sep 15, 202604:50 pm

क्या है खबर?

फिंगर लाइम को कीनर लाइम या काविल भी कहा जाता है। यह नींबू की एक किस्म है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है। ये आकार में छोटे और रंग में हरे या गुलाबी होते हैं। फिंगर लाइम का स्वाद खट्टा होता है, लेकिन इसमें विटामिन-C, पोटेशियम और फाइबर की मात्रा होती है। यह फल सलाद, मिठाई और पेय में इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं कि फिंगर लाइम का सेवन कैसे सेहत के लिए फायदेमंद है।