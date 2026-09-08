जिकामा है एक खास तरह की सब्जी, जानिए इसका सेवन करने के 5 फायदे

दिल की सेहत के लिए जिकामा खाना फायदेमंद होता है। इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो दिल को मजबूत बनाते हैं और खून के दबाव को संतुलित रखते हैं।

जिकामा में पोटेशियम होता है, जो खून की नसों को आराम देकर रक्तचाप को नियंत्रित करता है। यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो सकता है।

इसे खाने से दिल की सेहत बेहतर बनी रहती है।