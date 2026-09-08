जिकामा है एक खास तरह की सब्जी, जानिए इसका सेवन करने के 5 फायदे
क्या है खबर?
जिकामा एक ऐसी सब्जी है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। यह दिखने में आलू जैसा लगता है, लेकिन इसका स्वाद अलग होता है। जिकामा में कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जैसे फाइबर, पोटेशियम और ऐसे तत्व, जो शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। इसे आप सलाद, सब्जी या सूप के रूप में खा सकते हैं। आइए जानते हैं जिकामा खाने से होने वाले 5 बड़े फायदे।
#1
वजन कम करने में मददगार
अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो जिकामा आपके लिए फायदेमंद होगा। इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, जिससे यह वजन घटाने में मदद करता है।
जिकामा में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है। इससे बार-बार भूख लगने की समस्या कम हो जाती है।
इसे खाने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं, जिससे कमजोरी महसूस नहीं होती। इसे उबालकर या सलाद में डालकर खाएं।
#2
शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद
जिकामा का सेवन शुगर के मरीजों के लिए भी अच्छा है। इसमें मौजूद फाइबर और प्राकृतिक तत्व खून में शक्कर का स्तर नियंत्रित रखने में मदद करते हैं।
जिकामा खाने से शरीर में इंसुलिन का असर बेहतर होता है। यह टाइप-2 शुगर के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा इसे खाने से शरीर को ऊर्जा भी मिलती है, जिससे कमजोरी महसूस नहीं होती। इसे अपनी रोजमर्रा की डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।
#3
दिल को स्वस्थ रखने में सहायक
दिल की सेहत के लिए जिकामा खाना फायदेमंद होता है। इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो दिल को मजबूत बनाते हैं और खून के दबाव को संतुलित रखते हैं।
जिकामा में पोटेशियम होता है, जो खून की नसों को आराम देकर रक्तचाप को नियंत्रित करता है। यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो सकता है।
इसे खाने से दिल की सेहत बेहतर बनी रहती है।
#4
कैंसर से बचाव में मददगार
जिकामा में प्राकृतिक गुण होते हैं, जो शरीर को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। इसमें मौजूद तत्व शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं और कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखते हैं।
जिकामा में फाइबर और अन्य पोषक तत्व भी होते हैं, जो शरीर में कैंसर कोशिकाओं के बढ़ने की संभावना को कम कर सकते हैं। इसे संतुलित मात्रा में खाया जाए, तो यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है।
#5
पाचन तंत्र को बनाता है बेहतर
जिकामा पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद है। इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है।
यह आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है। जिकामा खाने से पेट की गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है।
इसे उबालकर या सूप के रूप में खाया जा सकता है। इसे नियमित रूप से खाने से पेट की समस्याएं दूर हो सकती हैं।