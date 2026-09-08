पोषक तत्वों से भरपूर अनाज है खपली गेहूं, जानिए इसके सेवन से मिलने वाले 5 फायदे

खपली गेहूं पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद फाइबर पेट को साफ रखने में मदद करता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है।

खपली गेहूं खाने से खाना आसानी से पचता है और पेट हल्का रहता है। इसके नियमित सेवन से गैस और अपच की समस्याएं कम होती हैं।

अगर आप पाचन को सही रखना चाहते हैं तो खपली गेहूं को डाइट में शामिल करें। यह आपके पेट को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा।