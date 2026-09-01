आर्टिचोक है पोषक तत्वों का खजाना, जानिए इसे डाइट में शामिल करने के फायदे

आर्टिचोक का सेवन वजन घटाने में सहायक हो सकता है। इसमें फाइबर और पानी की अच्छी मात्रा होती है, जो पेट को भरा हुआ महसूस कराता है और ज्यादा खाने से रोकता है।

इसके अलावा इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट शरीर में चर्बी के अवशोषण को रोक सकते हैं। अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे उबालकर या भूनकर डाइट का हिस्सा बना सकते हैं।

इसमें कैलोरी भी कम होती हैं।