आर्टिचोक है पोषक तत्वों का खजाना, जानिए इसे डाइट में शामिल करने के फायदे
क्या है खबर?
आर्टिचोक एक ऐसी सब्जी है, जो फूल जैसी दिखती है। इसका सेवन पाचन को बेहतर करने, वजन घटाने और दिल की बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है। इसमें विटामिन-C, विटामिन-K, फोलेट, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। आम तौर पर लोग इस सब्जी को फ्राई करके अन्य व्यंजनों के साथ खाते हैं। आइए आज हम आपको इस सब्जी का सेवन करने के कुछ फायदे बताते हैं।
#1
पाचन को रखता है सुचारू
आर्टिचोक में एक खास प्रकार का फाइबर होता है, जो पाचन को सुचारू रखने में मदद करता है। यह फाइबर आंत के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है।
इसके अलावा इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट पाचन को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। अगर आप इस सब्जी को खान-पान का हिस्सा बनाते हैं तो आपका खाना बेहतर तरीके से पचेगा और आपको पेट से जुड़ी बीमारियां नहीं होंगी।
इससे कब्ज भी ठीक हो सकता है।
#2
वजन घटाने में मददगार
आर्टिचोक का सेवन वजन घटाने में सहायक हो सकता है। इसमें फाइबर और पानी की अच्छी मात्रा होती है, जो पेट को भरा हुआ महसूस कराता है और ज्यादा खाने से रोकता है।
इसके अलावा इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट शरीर में चर्बी के अवशोषण को रोक सकते हैं। अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसे उबालकर या भूनकर डाइट का हिस्सा बना सकते हैं।
इसमें कैलोरी भी कम होती हैं।
#3
दिल के स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन
आर्टिचोक का सेवन दिल को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकता है और हृदय रोग से भी बचा सकता है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट खराब कोलेस्ट्रॉल के जमाव को रोकने में मदद करते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो सकता है।
ये एंटी-ऑक्सीडेंट धमनियों को सख्त और संकुचित होने से भी बचाते हैं। आप इसे खा कर अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कुछ हद तक कम कर सकते हैं।
#4
लिवर को करता है साफ
आर्टिचोक लिवर को साफ रखने में भी मददगार होता है। इसमें एक खास प्रकार का एसिड होता है, जो लिवर को साफ रखने में मदद करता है।
यह लिवर की कार्यक्षमता को सुधारने में भी सहायक है और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में खासा योगदान दे सकता है। हालांकि, अगर आपको लिवर से जुड़ी कोई समस्या है तो इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना फायदेमंद होता है।