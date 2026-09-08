रोजाना एक कटोरी बटरनट स्क्वैश खाने से मिल सकते हैं ये 5 फायदे, करें सेवन

बटरनट स्क्वैश में विटामिन-A और C भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आंखों की सेहत के लिए जरूरी हैं। ये पोषक तत्व आंखों की रोशनी को बनाए रखने में मदद करते हैं और बढ़ती उम्र के साथ होने वाली आंखों की समस्याओं से बचाते हैं।

यह आंखों को आराम देता है और उन्हें थकावट या जलन से बचाने में मदद करता है। अगर आप अपनी आंखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इसे अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करें।