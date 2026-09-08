रोजाना एक कटोरी बटरनट स्क्वैश खाने से मिल सकते हैं ये 5 फायदे, करें सेवन
क्या है खबर?
बटरनट स्क्वैश एक तरह की सब्जी है, जो देखने में कद्दू जैसी लगती है। हालांकि, इसका स्वाद और गुण अलग होते हैं। इसमें विटामिन, जरूरी पोषक तत्व और ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद हैं। अगर इसे रोजाना खान-पान में शामिल किया जाए तो यह सेहत को कई तरह से बेहतर बना सकता है। आज के लेख में हम आपको इस सब्जी के सेवन के 5 मुख्य लाभ बताने वाले हैं।
#1
आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद
बटरनट स्क्वैश में विटामिन-A और C भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आंखों की सेहत के लिए जरूरी हैं। ये पोषक तत्व आंखों की रोशनी को बनाए रखने में मदद करते हैं और बढ़ती उम्र के साथ होने वाली आंखों की समस्याओं से बचाते हैं।
यह आंखों को आराम देता है और उन्हें थकावट या जलन से बचाने में मदद करता है। अगर आप अपनी आंखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इसे अपनी रोजाना की डाइट में शामिल करें।
#2
दिल की सेहत को करता है दुरुस्त
बटरनट स्क्वैश में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो दिल के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। ये तत्व ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने में मदद करते हैं और दिल की बीमारियों से बचाव करते हैं।
इसके अलावा इसमें मौजूद प्राकृतिक गुण दिल की नसों को साफ रखते हैं और खून के बहाव को बेहतर बनाते हैं। इसे अपने खाने में शामिल करने से दिल की सेहत अच्छी बनी रहती है।
#3
पाचन को करता है बेहतर
बटरनट स्क्वैश में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन तंत्र को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। यह पेट की समस्याओं, जैसे कब्ज और गैस से राहत दिलाने में सहायक है।
फाइबर भोजन को पचाने में मदद करता है और आंतों को साफ रखता है। यह शरीर से गंदगी और विषैले तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करता है।
अगर आपको पेट से जुड़ी कोई दिक्कत है तो बटरनट स्क्वैश जरूर खाएं।
#4
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार
बटरनट स्क्वैश में विटामिन-C और ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाते हैं। यह सर्दी-खांसी और अन्य संक्रमणों से बचाने में मदद करता है।
इसके अलावा यह शरीर को ताकत देता है और थकावट को दूर करता है। इसे खाने से शरीर को जरूरी पोषण मिलता है और आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं।
इसे खाएंगे तो आप जल्दी और बार-बार बीमार नहीं पड़ेंगे।
#5
वजन कम करने में सहायक
अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो बटरनट स्क्वैश आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें कैलोरी कम होती है और यह पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराती है, जिससे आप बार-बार खाने से बच सकते हैं।
इसमें मौजूद फाइबर पाचन को तेज करता है और शरीर से अतिरिक्त चर्बी को घटाने में मदद करता है। यह वजन नियंत्रित रखने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।