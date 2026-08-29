रोजाना सुबह उठकर कुछ देर करें जानुशीर्षासन, इससे मिलेंगे सेहत से जुड़े ये फायदे

रोजाना सुबह उठकर कुछ देर करें जानुशीर्षासन, इससे मिलेंगे सेहत से जुड़े ये फायदे
क्या है खबर?
योग और आसनों का अभ्यास करने से शरीर को कई लाभ मिलते हैं। योग में शामिल जानुशीर्षासन एक ऐसा आसन है, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। यह आसन शरीर को लचीला बनाने के साथ-साथ तनाव को दूर करने में भी मदद करता है। अगर आप रोजाना जानुशीर्षासन का अभ्यास करते हैं तो इससे आपको कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। आइए जानुशीर्षासन से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानते हैं।
#1
पाचन को सुधारने में है सहायक
जानुशीर्षासन पाचन तंत्र को सुधारने में मदद कर सकता है। इस आसन के दौरान जब आप आगे की ओर झुकते हैं तो इससे पेट के अंगों पर दबाव पड़ता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है।
इसके अलावा यह आसन पेट की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है, जिससे पेट की अंदरूनी सफाई होती है। इसके नियमित अभ्यास से कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है।
#2
रीढ़ की हड्डी को बनाता है मजबूत
जानुशीर्षासन रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस आसन को करने से रीढ़ की हड्डी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे वह मजबूत होती है।
इसके अलावा यह आसन रीढ़ की हड्डी के तनाव को भी कम करता है और उसका लचीलापन बढ़ाता है।
नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करने से पीठ दर्द और अन्य रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलती है।
#3
मानसिक स्वास्थ्य के लिए है अच्छा
जानुशीर्षासन मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस आसन के दौरान दिमाग को शांत रखने की कोशिश करनी पड़ती है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और मनोबल बढ़ता है।
इसके अलावा यह आसन ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ाता है, जिससे मानसिक स्पष्टता मिलती है।
नियमित अभ्यास से आप अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकेगा। इससे आपका मन शांत भी बना रहेगा।
#4
हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में है कारगर
जानुशीर्षासन हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में भी मदद कर सकता है। इस आसन से थायराइड ग्रंथि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जो हार्मोन उत्पादन में अहम भूमिका निभाती है।
इसके अलावा यह आसन महिलाओं में मासिक धर्म यानि पीरियड्स संबंधी समस्याओं को भी कम करता है और हार्मोन के स्तर को संतुलित रखता है।
इसके नियमित अभ्यास से आप अधिक संतुलित महसूस करेंगे और आपका शरीर बेहतर तरीके से काम कर सकेगा।
#5
शरीर की संतुलन शक्ति को देता है बढ़ावा
जानुशीर्षासन शरीर की संतुलन शक्ति को भी बढ़ाता है। इस योगासन को करते समय शरीर का संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है, जिससे पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती जाती हैं।
इसके अलावा यह आसन पैरों के रक्त संचार को भी बेहतर बनाता है, जिससे पैरों में खून का दौरा सुचारू रूप से होता रहता है।
इस प्रकार जानुशीर्षासन न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक रूप से भी लाभकारी सिद्ध हो सकता है।