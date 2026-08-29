जानुशीर्षासन से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ

रोजाना सुबह उठकर कुछ देर करें जानुशीर्षासन, इससे मिलेंगे सेहत से जुड़े ये फायदे

लेखन सयाली 12:06 pm Aug 29, 202612:06 pm

क्या है खबर?

योग और आसनों का अभ्यास करने से शरीर को कई लाभ मिलते हैं। योग में शामिल जानुशीर्षासन एक ऐसा आसन है, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। यह आसन शरीर को लचीला बनाने के साथ-साथ तनाव को दूर करने में भी मदद करता है। अगर आप रोजाना जानुशीर्षासन का अभ्यास करते हैं तो इससे आपको कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। आइए जानुशीर्षासन से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानते हैं।