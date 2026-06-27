एक्वा पिलाटेस करने से आप रहेंगे फिट, जानिए इससे मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ

#2

दिल की सेहत को सुधारने में असरदार

एक्वा पिलाटेस दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। पानी में की जाने वाली एक्सरसाइज से दिल की धड़कन बढ़ती है और रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे दिल की सेहत में सुधार होता है। नियमित रूप से एक्वा पिलाटेस करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। यह एक्सरसाइज दिल को मजबूत बनाने में मदद करती है और शरीर को फिट रखती है।