एक्वा पिलाटेस करने से आप रहेंगे फिट, जानिए इससे मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ
क्या है खबर?
पिलाटेस एक लोकप्रिय एक्सरसाइज है, जो शरीर की मांसपेशियों को मजबूत और लचीला बनाने में मदद कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि पिलाटेस को पानी में भी किया जा सकता है? इसे एक्वा पिलाटेस कहा जाता है। यह पानी में की जाने वाली पिलाटेस की एक खास विधि है, जो शरीर को एक अलग चुनौती देती है। आइए आज हम आपको एक्वा पिलाटेस के 5 फायदे बताते हैं।
#1
वजन कम करने में सहायक
एक्वा पिलाटेस वजन कम करने में काफी मदद कर सकता है। पानी में एक्सरसाइज करने के लिए शरीर को अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, जिससे कैलोरी बर्न होती है। इसके अलावा पानी का तापमान और प्रतिरोध भी शरीर को अधिक मेहनत कराते हैं। इससे वजन घटाने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। एक्वा पिलाटेस से चयापचय स्वास्थ्य भी मजबूत हो सकता है, जो वजन घटाने में मदद करता है।
#2
दिल की सेहत को सुधारने में असरदार
एक्वा पिलाटेस दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। पानी में की जाने वाली एक्सरसाइज से दिल की धड़कन बढ़ती है और रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे दिल की सेहत में सुधार होता है। नियमित रूप से एक्वा पिलाटेस करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। यह एक्सरसाइज दिल को मजबूत बनाने में मदद करती है और शरीर को फिट रखती है।
#3
तनाव और चिंता को कम करने में मददगार
एक्वा पिलाटेस तनाव और चिंता से राहत दिलाने में भी सहायक हो सकता है। पानी का शांत माहौल और संगीत का मेल मानसिक शांति देता है, जिससे मनोबल बढ़ता है। इस एक्सरसाइज के दौरान गहरी सांस लेने की प्रक्रिया भी होती है, जो मानसिक तनाव को कम करती है। इससे मानसिक शांति मिलती है और व्यक्ति अधिक सकारात्मक महसूस करता है। यह एक्सरसाइज मन को शांत रखने में मदद करती है।
#4
मांसपेशियों की ताकत के लिए बेहतरीन
एक्वा पिलाटेस मांसपेशियों को ताकत देने में भी मदद करता है। पानी में की जाने वाली एक्सरसाइज से शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं और उन्हें संतुलित करने की चुनौती मिलती है। इससे मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है और शरीर का संतुलन बेहतर होता है। इस एक्सरसाइज के दौरान शरीर की सभी मांसपेशियां एक साथ सक्रीय होती हैं, जिससे उन्हें मजबूती मिलती है और लचीलापन भी बढ़ जाता है।
#5
शरीर का संतुलन बनाए रखने में फायदेमंद
एक्वा पिलाटेस शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। पानी का स्थिर माहौल शरीर को संतुलन बनाए रखने की चुनौती देता है, जिससे व्यक्ति अधिक स्थिर महसूस करता है और उसका संतुलन बेहतर होता है। इससे चलने-फिरने की क्षमता भी सुधरती है। इस एक्सरसाइज के दौरान शरीर का संतुलन सुधारने वाले कई अभ्यास किए जाते हैं, जो शरीर को मजबूत बनाते हैं और लचीलापन भी बढ़ाते हैं।