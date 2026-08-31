रोजाना 5 मिनट डेड बग एक्सरसाइज करने से मिलेंगे ये 5 फायदे, आज ही आजमाएं

डेड बग एक्सरसाइज संतुलन और स्थिरता बढ़ाने में भी मदद करती है। इसे करते समय आपको अपने हाथों और पैरों को हवा में रखना होता है, जिससे आपका संतुलन बेहतर होता है।

इस एक्सरसाइज को नियमित रूप से करने पर स्थिरता में सुधार होता है और आप अन्य गतिविधियों, जैसे दौड़ना या जिम करते समय सहज महसूस करते हैं।

यह आपके शरीर को मजबूत और लचीला बनाती है, जिससे आप हर प्रकार की शारीरिक चुनौती का सामना कर सकते हैं।