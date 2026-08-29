तुलसी अदरक शॉट के फायदे

रोजाना खाली पेट तुलसी अदरक शॉट का सेवन करने से मिल सकते हैं ये 5 फायदे

लेखन सयाली 11:35 am Aug 29, 202611:35 am

क्या है खबर?

तुलसी और अदरक शॉट एक खास आयुर्वेदिक पेय है, जो कई सेहत के फायदे देता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इस पेय का नियमित सेवन करने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं। आइए जानते हैं कि इस पेय का सेवन किस तरह से सेहत के लिए फायदेमंद है।