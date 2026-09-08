बंबारा मूंगफली के फायदे

स्वाद और पोषण का खजाना है बंबारा मूंगफली, जानिए इसके 5 फायदे

लेखन सयाली 05:43 pm Sep 08, 202605:43 pm

क्या है खबर?

बंबारा मूंगफली एक ऐसा अनाज है, जो स्वाद और सेहत के लिए फायदेमंद है। यह मुख्य रूप से अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में उगाया जाता है और धीरे-धीरे अन्य जगहों पर भी लोकप्रिय हो रहा है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में हैं। यह न केवल शरीर को ताकत देता है, बल्कि कई बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है। आइए बंबारा मूंगफली को खाने में शामिल करने के 5 मुख्य फायदे जानते हैं।