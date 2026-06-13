बुरांश के फूलों के सेवन के फायदे

बुरांश के फूलों का सेवन स्वास्थ्य के लिए है लाभदायक, जानें इसके मुख्य फायदे

लेखन सयाली 05:19 pm Jun 13, 202605:19 pm

क्या है खबर?

बुरांश के फूलों को कचनार के नाम से भी जाना जाता है। ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले फूल हैं। इनका उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में लंबे समय से किया जा रहा है। बुरांश के फूलों का रंग लाल और पीला होता है, जो इन्हें और भी आकर्षक बनाता है। इन फूलों की सुगंध और स्वाद भी बहुत बढ़िया है। आइए जानते हैं कि बुरांश के फूलों का सेवन करने से क्या-क्या स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।