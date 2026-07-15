पाम ऑयल के नकारात्मक प्रभाव

स्नैक्स में मौजूद पाम ऑयल स्वास्थ्य को पहुंचा सकता है नुकसान, जानिए इसके नकारात्मक प्रभाव

लेखन सयाली 05:50 am Jul 15, 202605:50 am

क्या है खबर?

पाम ऑयल एक ऐसा खाद्य तेल है, जो अक्सर स्नैक्स और अन्य खाने की चीजों में इस्तेमाल होता है। सस्ता होने के कारण कई कंपनियां इसे अपने उत्पादों में डालती हैं, लेकिन इसके स्वास्थ्य पर कई नकारात्मक असर पड़ सकते हैं। इस लेख में हम पाम ऑयल के कुछ प्रमुख नुकसान पर चर्चा करेंगे, जो आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं। आइए जानते हैं कि स्नैक्स में मौजूद पाम ऑयल के सेवन से क्या-क्या नुकसान हैं।