सिल्क की साड़ियां स्टोर करने के लिए अपनाएं ये 5 हैक्स, रहेंगे सुरक्षित

सिल्क की साड़ियां न केवल सुंदर होती हैं, बल्कि इनमें इस्तेमाल होने वाला कपड़ा काफी महंगा भी होता है। ऐसे में इनकी सही तरीके से देखभाल करना जरूरी है ताकि ये लंबे समय तक नई जैसी बनी रहें। आज हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपनी सिल्क की साड़ियों को सही तरीके से स्टोर कर सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आपकी साड़ियां न केवल सुरक्षित रहेंगी, बल्कि उनकी चमक भी बनी रहेगी।

#1 साड़ियों को मोड़कर रखें सिल्क की साड़ियों को स्टोर करते समय उन्हें मोड़कर रखना सबसे अच्छा तरीका है। इससे साड़ियों पर सिलवटें नहीं पड़तीं और वे अच्छी तरह से सुरक्षित रहती हैं। साड़ियों को मोड़ते समय ध्यान रखें कि उनमें कोई मोड़ या दबाव न पड़े, जिससे उनकी चमक बनी रहे। इसके लिए आप साड़ियों को हल्के हाथों से मोड़कर कपड़े के थैले में रख सकती हैं या फिर किसी बड़े डिब्बे में स्टोर कर सकती हैं।

#2 कपड़े के थैले का करें इस्तेमाल सिल्क की साड़ियों को स्टोर करने के लिए कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। इन थैलों में साड़ियां रखने से वे धूल-मिट्टी से बची रहती हैं और उनकी चमक भी बरकरार रहती है। आप चाहें तो थैलों को अपनी अलमारी में भी रख सकती हैं। इसके अलावा कपड़े के थैलों में रखने से साड़ियों का रंग भी नहीं बिगड़ता और वे लंबे समय तक नई जैसी बनी रहती हैं।

#3 नमी से बचाएं सिल्क की साड़ियों को नमी से बचाकर रखना बहुत जरूरी है क्योंकि नमी से फफूंदी लगने का खतरा रहता है। इसके लिए आप अपनी अलमारी या स्टोर रूम में नमी सोखने वाले पैकेट्स रख सकती हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एक सूखे कपड़े में अपनी साड़ियों को लपेटकर भी रख सकती हैं ताकि उन्हें नमी न लगे। इस तरह आपकी साड़ियां हमेशा सुरक्षित रहेंगी।

#4 हल्के साबुन का करें उपयोग जब भी आपको अपनी सिल्क की साड़ियों को धोना हो तो हल्के साबुन या शैंपू का उपयोग करें। इससे आपकी साड़ियों की चमक बनी रहेगी और उनका कपड़ा भी सुरक्षित रहेगा। ध्यान रखें कि साबुन बहुत ज्यादा कठोर न हो क्योंकि इससे कपड़े पर असर पड़ सकता है। साबुन घुलने के बाद साड़ियों को ठंडे पानी में धोएं और उन्हें धूप से दूर किसी ठंडी जगह पर सुखाएं ताकि वे जल्दी सूख जाएं।