हाथों की त्वचा धूप से पड़ गई है काली? इन असरदार तरीकों से करें साफ

हाथों का कालापन एक आम समस्या है, जो गर्मी में कई लोगों को परेशान करती है। यह समस्या धूप में अधिक समय बिताने, अनियमित त्वचा देखभाल रूटीन और अन्य कारणों से हो सकती है। इस लेख में हम त्वचा की देखभाल के कुछ असरदार उपायों पर चर्चा करेंगे, जिनसे आप अपने हाथों के कालेपन को साफ कर सकते हैं और उन्हें पहले जैसा कर सकते हैं। ये घरेलू नुस्खे आपको महंगे ट्रीटमेंट से भी बचाएंगे।

#1 नींबू और चीनी का स्क्रब लगाएं नींबू का रस प्राकृतिक रूप से त्वचा का रंग हल्का करने में मदद कर सकता है। चीनी त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने में सहायक होती है। इन दोनों को मिलाकर एक स्क्रब बना लें और इसे अपने हाथों पर लगा लें। इसे 10-15 मिनट तक छोड़कर हल्के हाथों से रगड़ें और फिर गुनगुने पानी से धो लें। नियमित उपयोग से आपके हाथ धीरे-धीरे हल्के होते जाएंगे और कालापन पूरी तरह से दूर हो जाएगा।

#2 एलोवेरा जेल का करें उपयोग एलोवेरा जेल में ऐसे गुण होते हैं, जो त्वचा को ठंडक प्रदान करते हैं और उसे मुलायम बनाते हैं। यह त्वचा की नमी भी बढ़ाता है, जिससे हाथ नरम रहते हैं। एलोवेरा जेल को अपने हाथों पर रोजाना लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। इसे रातभर छोड़ दें और सुबह उठकर धो लें। नियमित उपयोग से आपके हाथ मुलायम और चमकदार दिखेंगे। इसके अलावा यह त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाता है।

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#3 दूध और हल्दी का मिश्रण लगाएं दूध में ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा की रंगत को हल्का करने में मदद करते हैं। जबकि हल्दी में ऐसे गुण होते हैं, जो त्वचा को पोषण देते हैं। दोनों को मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और इसे उसे अपने हाथों पर लगा लें। 20 मिनट तक सूखने दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें। इस मिश्रण का नियमित उपयोग आपके हाथों को निखारने में मदद करेगा और उन्हें मुलायम बनाएगा।

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