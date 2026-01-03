चाय ज्यादा कड़वी बन गई है? उसे ठीक करने के लिए अपनाएं ये नुस्खे

चाय ज्यादा कड़वी बन गई है? उसे ठीक करने के लिए अपनाएं ये नुस्खे
हर भारतीय का दिन एक कप चाय से शुरू होता है। यह पेय ऊर्जा का भंडार होने के साथ सुकून देने वाला भी होता है। दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती, अदरक और इलायची का यह मेल मिठास और मसालेदार स्वाद का बेहतरीन संयोजन होता है। हालांकि, कई बार सामग्रियां कम-ज्यादा होने की वजह से चाय कड़वी बन जाती है। ऐसे में आप इन घरेलू नुस्खों की मदद से अपनी चाय को ठीक कर सकते हैं।
#1
चुटकीभर नमक मिला दें
आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन चाय में थोड़ा-सा नमक डालकर आप उसका स्वाद ठीक कर सकते हैं। यह आपकी चाय का स्वाद नमकीन बनाए बिना उसकी कड़वाहट को खत्म कर सकता है। चाय में केवल चुटकीभर नमक डालें, वर्ना वह नमकीन हो सकती है। यह नुस्खा दूध वाली चाय के साथ-साथ नींबू वाली और काली चाय के लिए बढ़िया रहता है। नमक चाय के प्राकृतिक स्वाद को बढ़ा भी सकता है।
#2
ताजा जड़ी-बूटियां मिलाएं
चाय के स्वाद को ठीक करने और कड़वाहट घटाने के लिए जड़ी-बूटियां भी काम आ सकती हैं। आप चाय को दोबारा आंच पर चढ़ा दें और उसमें ताजा जड़ी-बूटियां मिला दें। इनमें तुलसी, पुदीना, गुलाब की पंखुड़ियां और लेमनग्रास शामिल हो सकती हैं। इन्हें डालने के बाद चाय को दोबारा उबलने दें और छान लें। इन्हें शामिल करने से चाय की कड़वाहट तो कम होगी ही, साथ ही उसमें एक ताजगी भरी खुशबु और स्वाद भी जुड़ जाएगा।
#3
पानी या दूध बढ़ाएं
कड़वी चाय को ठीक करने का सबसे आसान तरीका है उसमें पानी या दूध बढ़ा देना। इससे टैनिन को नरम करने और चाय का स्वाद खोए बिना कड़वाहट को घटाने में मदद मिलती है। टैनिन चाय में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पॉलीफेनोलिक कंपाउंड होता है, जो कड़वे स्वाद के लिए जिम्मेदार होता है। अपनी चाय में गर्म दूध मिला दें या फिर थोड़ा गर्म पानी शामिल कर दें।
#4
शहद या चीनी डालें
मीठा स्वाद कड़वे स्वाद को बैलेंस करने में मदद कर सकता है। आप अपनी कड़वी चाय की मिठास बढ़ाने के लिए उसमें चीनी या शहद शामिल कर सकते हैं। इनकी जगह पर वेनिला का अर्क या गुड़ भी मिलाया जा सकता है। शहद हर्बल चाय और काली चाय के लिए सही रहता है। वहीं, वेनिला और चीनी दूध वाली चाय के स्वाद को ठीक कर सकती हैं। गुड़ दोनों प्रकार की चाय के लिए आदर्श रहेगा।
#5
चाय को कड़वा होने से ऐसे रोकें
चाय बनाते समय अगर आप चाय पत्ती पैकेट पर लिखी मात्रा के हिसाब से डालेंगे तो वह कड़वी नहीं बनेगी। तेज आंच से टैनिन तेजी से उत्पन्न होता है, ऐसे में आपको चाय को धीमी आंच पर उबालना चाहिए। जब चाय का रंग भूरा हो जाए और खुशबू आने लगे तो उसे तुरंत छान लें। अगर आप चाय पत्ती को चाय में एक मिनट ज्यादा भी रखेंगे तो वह कड़वी हो जाएगी। चाय को बार-बार गर्म करने से भी बचें।