हर मां को अपनानी चाहिए ये 5 आदतें, अपने शरीर को दे सकेंगी आराम

नींद हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अच्छी नींद लेने से आपका मन हल्का रहता है और आप दिनभर ऊर्जावान महसूस करती हैं।

कोशिश करें कि आप रोजाना 7-8 घंटे की नींद लें, ताकि आपका शरीर पूरी तरह से आराम कर सके। बिस्तर पर जाने से पहले मोबाइल और टीवी का उपयोग न करें, ताकि आपकी नींद में कोई बाधा न आए।

जब आपके बच्चे सो रहे हों तब खुद भी सो कर अपनी नींद पूरी कर लें।