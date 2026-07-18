सावन में महिलाएं पहनें ये हरे रंग के कपड़े

सावन के दौरान महिलाएं पहन सकती हैं हरे रंग के ये 5 परिधान, लगेंगी बेहद खूबसूरत

लेखन सयाली 01:05 pm Jul 18, 202601:05 pm

क्या है खबर?

सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दौरान महिलाएं अपने फैशन को लेकर काफी सजग रहती हैं। इस महीने में हरे रंग के कपड़े पहनने का चलन होता है, जिन्हें बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप भी इस महीने में रोजाना हरे रंग के कपड़े पहनना चाहती हैं तो आइए आज हम आपको 5 ऐसे हरे रंग के परिधान बताते हैं, जो इस महीने के लिए बेहतरीन हैं।