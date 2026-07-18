सावन के दौरान महिलाएं पहन सकती हैं हरे रंग के ये 5 परिधान, लगेंगी बेहद खूबसूरत
क्या है खबर?
सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दौरान महिलाएं अपने फैशन को लेकर काफी सजग रहती हैं। इस महीने में हरे रंग के कपड़े पहनने का चलन होता है, जिन्हें बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप भी इस महीने में रोजाना हरे रंग के कपड़े पहनना चाहती हैं तो आइए आज हम आपको 5 ऐसे हरे रंग के परिधान बताते हैं, जो इस महीने के लिए बेहतरीन हैं।
#1
हरे रंग की साड़ी
अगर आप किसी भी शुभ अवसर पर साड़ी पहनना पसंद करती हैं तो इस सावन में हरे रंग की साड़ी को अपनी अलमारी का हिस्सा बनाएं।
हरे रंग की साड़ी के साथ हल्के हरे रंग का ब्लाउज पहनें या मेल खाते हुए रंगों वाला ब्लाउज पहन लें। इसके अलावा अपने लुक को पूरा करने के लिए हल्के हरे रंग की नेट की ओढ़नी भी ले सकती हैं।
इससे आपका लुक और भी खास बनेगा।
#2
हरे रंग का कुर्ता-प्लाजो सेट
अगर आप इस सावन में किसी पारंपरिक कार्यक्रम में भाग लेने जा रही हैं तो आप हरे रंग का कुर्ता-प्लाजो सेट चुन सकती हैं।
इसके साथ आप मेल खाते दुपट्टे का उपयोग कर सकती हैं। आप चाहें तो इसे साधारण रख सकती हैं या फिर भारी गहने पहनकर अपने लुक को और भी खास बना सकती हैं।
यह आपके पूरे लुक को निखार देगा। यह आउटफिट आपके लिए बेहद आरामदायक होगा।
#3
हरे रंग की लहंगा-चोली
अगर आप इस सावन में किसी शादी या फिर किसी बड़े उत्सव में शामिल होने जा रही हैं तो हरे रंग का लहंगा-चोली आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।
आप चाहें तो इस लहंगा-चोली के साथ भारी गहने पहनकर अपने लुक को और भी खास बना सकती हैं। इसके अतिरिक्त आप हल्के हरे रंग की ओढ़नी भी ले सकती हैं।
लुक को पूरा करने के लिए हरे रंग की चूड़ियां पहनना बिलकुल न भूलें।
#4
हरे रंग की अनारकली ड्रेस
अगर आप पारंपरिक पोशाक पहनने के साथ-साथ कुछ आधुनिक टच भी चाहती हैं तो हरे रंग की अनारकली ड्रेस आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है।
इस तरह की ड्रेस में आप पारंपरिक और आधुनिकता का बेहतरीन मेल देख सकती हैं। इसके साथ आप हल्के हरे रंग की ओढ़नी भी ले सकती हैं और हरी चूड़ियां पहन सकती हैं।
यह आपके पूरे लुक को और भी खास बना सकता है।
#5
हरे रंग की सलवार-कुर्ती
अगर आप रोजमर्रा के उपयोग के लिए किसी साधारण पोशाक की तलाश में हैं तो आप हरे रंग की सलवार-कुर्ती को चुन सकती हैं।
इसके साथ आप मेल खाते दुपट्टे का उपयोग कर सकती हैं। इस तरह की पोशाक न केवल आरामदायक होती है, बल्कि आपको एक खास लुक भी देती है।
इन्हें पहनकर आप पूरे दिन तरोताजा महसूस करेंगी और आपका लुक भी मनोहर लगेगा। इन विकल्पों से आप सावन के त्योहार में चार चांद लगा सकती हैं।