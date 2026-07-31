फ्रेंडशिप डे के लिए लड़कियों के सेलिब्रेशन

फ्रेंडशिप डे पर लड़कियां मिलकर इस तरह मनाएं जश्न, यादगार बीतेगा यह खास दिन

लेखन सयाली 11:31 pm Jul 31, 202611:31 pm

क्या है खबर?

हर साल अगस्त के पहले सप्ताह का पहला रविवार फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के लिए कई लोग अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने या पार्टी का आयोजन करने जैसी कई गतिविधियों का विकल्प चुनते हैं। अगर आप अपनी महिला दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा ही मजेदार और यादगार करने की योजना बना रही हैं तो आइए जानते हैं कि आप इस दिन गर्ल्स डे आउट कैसे कर सकती हैं।