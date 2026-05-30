घर की रोजमर्रा की चीजों के लिए बर्फ के टुकड़ों का करें इस्तेमाल, मिलेंगे फायदे

अक्सर लोग बर्फ के टुकड़ों का इस्तेमाल ठंडे पेय या फिर चाय-कॉफी को जल्दी ठंडा करने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बर्फ के टुकड़ों का इस्तेमाल कई अन्य कामों के लिए भी किया जा सकता है। बर्फ के टुकड़े घर के कई कामों को आसान बना सकते हैं। आज हम आपको बर्फ के टुकड़ों से जुड़े कुछ तरीके बताते हैं, जिन्हें जानने के बाद आप बर्फ के टुकड़ों का इस्तेमाल जरूर करेंगे।

#1 कालीन से बदबू दूर करने के लिए करें बर्फ के टुकड़ों का इस्तेमाल अगर आपके घर में कालीन है तो यह ध्यान रखें कि कालीन पर जमी गंदगी को साफ करने के लिए बर्फ के टुकड़े का इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए सबसे पहले कालीन पर बर्फ का टुकड़ा रगड़ें और फिर इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद कालीन को वैक्यूम क्लीनर से साफ कर लें। यह तरीका कालीन से बदबू को दूर करने में मदद कर सकता है।

#2 जूते की बदबू दूर करने में है कारगर जूते से आने वाली बदबू को दूर करने के लिए भी आप बर्फ के टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए रात को सोने से पहले जूतों के अंदर बर्फ के कुछ टुकड़े रख दें और सुबह उठकर जूतों को बाहर निकाल दें। इससे आपके जूते ताजगी भरे रहेंगे और बदबू नहीं आएगी। यह तरीका जूतों की सफाई करने के साथ-साथ उन्हें नए जैसा भी बना सकता है।

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#3 शीशों पर जमी गंदगी हटाएं अगर कभी आपके घर के शीशे पर जमी धूल या अन्य चीजें चिपक जाएं तो उन्हें हटाने के लिए बर्फ के टुकड़े को रगड़ें। इससे धूल हट जाएगी और शीशा साफ हो जाएगा। इसके अलावा बर्फ के टुकड़े का इस्तेमाल करने से शीशा जल्दी ठंडा हो जाएगा। इससे शीशे की चमक बढ़ेगी और वह नया जैसा लगेगा। इसके बाद शीशे का गीलापन अखबार से साफ करें।

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#4 कपड़ों को सीधा करने के लिए करें बर्फ के टुकड़ों का इस्तेमाल अगर कभी आपके कपड़ों की सिलाई ढीली हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए आप बर्फ के टुकड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सिलाई ढीली होने पर तुरंत बर्फ का टुकड़ा रगड़ें और फिर उसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इससे सिलाई ठीक हो जाएगी और कपड़ा नया जैसा लगेगा। यह तरीका कपड़ों की मरम्मत करने में मदद कर सकता है।