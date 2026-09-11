पतझड़ के मौसम का मजा लेने के लिए आजमाएं ये 5 मजेदार गतिविधियां

पतझड़ का मौसम तस्वीरें खींचने के लिए अच्छा होता है। पेड़ों की पत्तियां जब पीले, नारंगी और लाल रंग में बदलती हैं तो नजारा एक खूबसूरत तस्वीर जैसा लगता है।

आप कैमरे या मोबाइल से इन नजारों को कैद कर सकते हैं। चाहे वह सूरज की रोशनी में चमकते पत्ते हों या गिरते पत्तों का ढेर, हर तस्वीर खास बनती है।

अगर आप चाहें तो परिवार और दोस्तों के साथ तस्वीरें खिंचवाकर इन पलों को यादगार बना सकते हैं।