सर्दियों में आप घर पर रहकर कर सकते हैं ये 5 मजेदार गतिविधियां, नहीं होगी बोरियत

इन दिनों हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है, जिसने हाल बेहाल कर दिया है। इस दौरान लोग घर के अंदर रहना पसंद करते हैं और रजाई में लेटे-लेटे ज्यादातर समय बिता देते हैं। ऐसे में बोरियत महसूस होना लाजमी है। हालांकि, अगर आप घर में बैठे-बैठे ये मजेदार गतिविधियां करेंगे तो आपका समय भी बीत जाएगा और मनोरंजन भी होता रहेगा। ये गतिविधियां परिवार के बीच के प्रेम को भी बढ़ा देंगी।

#1 रोजाना किताबें पढ़ें और जर्नलिंग करें सर्दियों में गर्मा-गर्म पेय पीते हुए हाथ में एक किताब हो तो दिन बन जाता है। यह एक ऐसी गतिविधि है, जो मनोरंजन करेगी और ज्ञान भी बढ़ाएगी। अपनी पसंद की शैली वाली किताबें खरीद लें और उन्हें पढ़ने की आदत डालें। इसके अलावा अगर आपको लिखने का ज्यादा शौक है तो आप जर्नलिंग कर सकते हैं। हर रात प्लानर या जर्नल में अपने दिन के बारे में लिखें। आप चाहें तो एक फोटो जर्नल भी शुरू कर सकते हैं।

#2 अलाव जलाकर मूवी नाईट का आनंद लें सर्दियों के दौरान अलाव जलाकर हाथ-पैर तापना किसे पसंद नहीं होता? अगर इस दौरान कोई बेहतरीन फिल्म देखी जाए तो मजा दोगुना हो जाता है। आप अपने घर के अंदर ही शानदार मूवी नाईट का आयोजन कर सकते हैं। इसके लिए बत्तियां बुझाकर केवल अलाव जलाएं और पॉपकॉर्न जैसे पकवानों का इंतजाम कर लें। अब टीवी या लैपटॉप पर कोई बढ़िया फिल्म लगाएं, कंबल ओढ़कर कोजी-सा माहौल बनाएं और परिवार के साथ फिल्म का आनंद लें।

#3 बेकिंग में हाथ आजमाएं अगर आप घर पर रहते हुए कुछ नया सीखना चाहते हैं और समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो बेकिंग में हाथ आजमाएं। बेकिंग के लिए जरूरी सामान खरीद लें और यूट्यूब का सहारा लेकर सीखना शुरू करें। इससे आप न केवल खाना पकाने की इस तकनीक में माहिर हो जाएंगे, बल्कि आपको मजा भी आएगा। बेकिंग करते समय जो चीजें आप बनाएं, उन्हें अपने परिवार वालों के साथ मिलकर खाएं।

#4 बुनाई सीख लें सर्दियों में अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए बुनाई की कला अपनाना बढ़िया निर्णय होगा। अलग-अलग रंगों वाली ऊन खरीदें और सलाई हाथ में लेकर बुनना शुरू कर लें। आप अपनी मां, दादी या नानी से बुनाई सीख सकते हैं या इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हैं। इससे आपका मनोरंजन भी हो जाएगा और आप कोई सुंदर कपड़ा भी बना सकेंगे। पहले रुमाल या टोपी जैसे छोटे कपड़ों से शुरुआत करें, फिर स्वेटर या मफल बनाएं।