सावन में न खाएं इन 5 फलों का सेवन, हो सकता है नुकसान

संतरे में उच्च मात्रा में विटामिन-C और एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाते हैं।

हालांकि, संतरे का सेवन करने से उपवास में बाधा आ सकती है। इसका कारण है कि संतरे में खट्टापन होता है, जो पाचन क्रिया पर असर डाल सकता है।

इसके अलावा संतरे की तासीर ठंडी होती है, जो उपवास के दौरान शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए सावन के दौरान संतरे से थोड़ा परहेज करना ही बेहतर है।