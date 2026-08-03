सावन में न खाएं इन 5 फलों का सेवन, हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
हिंदू मान्यताओं के अनुसार, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दौरान कई भक्त उपवास रखते हैं। हालांकि, इस दौरान कुछ ऐसे फल हैं, जिनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि इनसे उपवास में बाधा आ सकती है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे फलों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन सावन के दौरान नहीं करना चाहिए क्योंकि इनसे उपवास में बाधा आ सकती है।
#1
संतरा
संतरे में उच्च मात्रा में विटामिन-C और एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाते हैं।
हालांकि, संतरे का सेवन करने से उपवास में बाधा आ सकती है। इसका कारण है कि संतरे में खट्टापन होता है, जो पाचन क्रिया पर असर डाल सकता है।
इसके अलावा संतरे की तासीर ठंडी होती है, जो उपवास के दौरान शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए सावन के दौरान संतरे से थोड़ा परहेज करना ही बेहतर है।
#2
आम
आम को फलों का राजा कहा जाता है क्योंकि यह कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है।
हालांकि, सावन के दौरान आम का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि आम गर्म तासीर वाला फल है, जो शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है। इससे शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, जो उपवास के दौरान नुकसान पहुंचा सकती है।
इसके अलावा आम में मीठे की अधिक मात्रा होती है, जो उपवास के दौरान हानिकारक हो सकती है।
#3
केला
केला एक ऐसा फल है, जो कई लोगों की पसंदीदा सूची में शामिल है। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है।
इसमें कई विटामिन्स, एंटी-ऑक्सीडेंट्स और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर को कई लाभ प्रदान करते हैं।
हालांकि, सावन के दौरान उपवास रखने वाले लोगों को ज्यादा केले खाने से बचना चाहिए क्योंकि इसमें शक्कर की अधिक मात्रा होती है, जो उपवास में बाधा डाल सकती है।
#4
सेब
सेब को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें कई जरूरी विटामिन्स और खनिज होते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं।
सेब में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, लेकिन सावन में ज्यादा सेब का सेवन न करें।
इसका कारण है कि सेब ठंडे प्रकृति का होता है और इसका सेवन शरीर में ठंडक पैदा कर सकता है, जो उपवास में बाधा डाल सकता है।
#5
अंगूर
अंगूर में कई ऐसे गुण होते हैं, जो हमारे शरीर को कई लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन सावन के दौरान अंगूर का सेवन करने से बचें।
इसका कारण है कि अंगूर में मीठे की अधिक मात्रा होती है, जो उपवास में बाधा डाल सकती है।
इसके अलावा अंगूर में मौजूद शक्कर भी शरीर में गर्मी पैदा कर सकते हैं, जो उपवास के दौरान नुकसान पहुंचा सकते हैं।