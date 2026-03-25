गर्मियों के दौरान बनाकर पिएं ये 5 फलों की स्मूदी, आसान है रेसिपी

गर्मियों में शरीर को ठंडा और ताजगी भरा रखने के लिए फलों की स्मूदी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। फलों में मौजूद प्राकृतिक मिठास और पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा देते हैं और ताजगी का अहसास कराते हैं। इस लेख में हम आपको पांच तरह की फल स्मूदी की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। ये स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं।

#1 आम की स्मूदी आम की स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले एक पका हुआ आम छिलकर उसके गूदे को टुकड़ों में काट लें। अब इसे एक मिक्सर में डालें और उसमें थोड़ा दूध या दही डालकर अच्छे से पीस लें। अगर आपको मीठा पसंद है तो इसमें थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं। इसके बाद मिश्रण को एक गिलास में डालकर ऊपर से बर्फ के टुकड़े डालें और ठंडा-ठंडा परोसें। यह स्मूदी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि विटामिन-C का अच्छा स्रोत भी है।

#2 अनानास और नारियल पानी की स्मूदी अनानास और नारियल पानी की स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले ताजे अनानास के टुकड़े करें, फिर इन्हें मिक्सर में डालें और उसमें थोड़ा-सा नारियल पानी डालकर अच्छे से मिक्स करें जब तक कि यह एक चिकनी स्मूदी न बन जाए। अब इस मिश्रण को एक गिलास में डालें और ऊपर से ठंडा नारियल पानी डालें। यह स्मूदी विटामिन-C और पोटेशियम का अच्छा स्रोत है, जो आपकी ऊर्जा स्तर को बढ़ाती है।

Advertisement

#3 स्ट्रॉबेरी और दही की स्मूदी स्ट्रॉबेरी और दही की स्मूदी बनाने के लिए ताजे स्ट्रॉबेरी के टुकड़े करें, फिर इन्हें मिक्सर में डालें साथ ही थोड़ा ग्रीक दही या सामान्य दही डालें। इसके बाद इसमें थोड़ा शहद मिलाएं अगर आपको मीठा पसंद है। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स करें जब तक कि यह एक चिकनी स्मूदी न बन जाए। इस स्मूदी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी त्वचा को स्वस्थ रखते हैं।

Advertisement

#4 अंगूर और पुदीने की स्मूदी अंगूर और पुदीने की स्मूदी बनाने के लिए हरे या काले अंगूर लें, फिर इन्हें मिक्सर में डालें साथ ही कुछ ताजे पुदीने की पत्तियां डालें। इसके बाद इसमें थोड़ा पानी डालें ताकि यह अच्छे से मिक्स हो सके। यह स्मूदी ताजगी भरी होती है और गर्मियों में पीने पर आपको ठंडक का अहसास कराती है। इसमें विटामिन-C और पोटेशियम होते हैं जो आपकी त्वचा को ताजगी भरी रखते हैं।