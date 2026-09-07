पतझड़ के मौसम में स्टाइलिश लुक और आराम देंगे ये 5 फुटवियर, महिलाएं करें चुनाव

एंकल बूट पतझड़ के मौसम के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं। ये आपके पैरों को गर्म रखते हैं और किसी भी पोशाक के साथ अच्छी तरह मेल खाते हैं।

इनका ऊपरी हिस्सा चमड़े या कैनवास का हो सकता है, जो इन्हें मजबूत बनाता है। एंकल बूट का निचला हिस्सा सपाट या ऊंचाई वाला हो सकता है, जिससे आप अपनी पसंद के अनुसार चुन सकती हैं।

इनका डिजाइन साधारण से लेकर आकर्षक तक होता है, जो आपके स्टाइल को बढ़ाता है।