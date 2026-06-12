जामुन का सेवन करने के बाद न खाएं ये चीजें, हो सकती है समस्या

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दूध और दही न खाएं

जामुन खाने के तुरंत बाद दूध या दही नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से पाचन पर बुरा असर पड़ सकता है और पेट में गैस, जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा दूध और जामुन का मेल सेहत के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जामुन खाने के बाद इन डेयरी उत्पादों का सेवन करने से बचना चाहिए। बेहतर होगा कि आप जामुन खाने के बाद कम से कम 1-2 घंटे तक इनका सेवन न करें।