गर्मियों के दौरान त्वचा को सुरक्षित रखने में सहायक हो सकते हैं ये 5 खाद्य पदार्थ

लेखन सयाली
Mar 02, 2026
11:16 am
गर्मी के मौसम में त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों और पसीने के कारण होने वाले नुकसान से बचाना जरूरी है। इसके लिए आप अपनी खान-पान की आदतों में बदलाव कर सकते हैं। डाइट में ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करें, जो त्वचा को पोषण देने वाले तत्वों से भरपूर होते हैं। आइए कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं, जो शरीर को तरोताजा रखते हैं और त्वचा की देखभाल में भी योगदान देते हैं।

खीरा

खीरे में मौजूद पानी और खनिज शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ त्वचा को तरोताजा रखने में मदद कर सकते हैं। इसमें मौजूद गुण त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में भी सहायता कर सकते हैं। यह आपके शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा खीरा खाने से पाचन क्रिया भी ठीक रहती है, जिसके परिणामस्वरूप मुंहासों से बचा जा सकता है।

पपीता

पपीता एक पौष्टिक फल है, जिसे डाइट में शामिल करने से बहुत से लाभ मिलते हैं। इस फल में कुछ विशेष तत्व होते हैं, जो त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा पपीते में ऐसे गुण भी होते हैं, जो त्वचा में एक प्राकृतिक निखार ले आते हैं। यह फल शरीर को साफ करने में भी मदद कर सकता है, जिसके जरिए दाग-धब्बों से छुटकारा पाया जा सकता है।

नींबू

नींबू विटामिन-C का अच्छा स्रोत है, जो त्वचा की देखभाल के लिहाज से बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। यह फल त्वचा को पोषण देने के साथ ही तरोताजा रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा नींबू में ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा की अशुद्धियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। आप रोजाना सुबह उठते ही एक गिलास नींबू पानी पी सकते हैं और इसे सलाद आदि में भी शामिल कर सकते हैं।

नारियल पानी

नारियल पानी में खनिज होते हैं, जो शरीर को ठंडक देने के साथ ही तरोताजा रखने में मदद कर सकते हैं। यह पेय पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत भी है, जो त्वचा को पोषण देने के साथ ही सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा नारियल पानी में कैलोरी कम और पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जिनकी मदद से त्वचा निखरी और हाइड्रेटेड बनी रहती है।

टमाटर

टमाटर में एक विशेष तत्व होता है, जो त्वचा को प्राकृतिक रूप से एक्सफोलिएट कर सकता है और सूरज की हानिकारक किरणों से बचा सकता है। टमाटर में विटामिन-C और विटामिन-E भी होता है, जो त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा इस फल में ऐसे गुण होते हैं, जो त्वचा की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं और एक समान रंगत प्रदान कर सकते हैं।

