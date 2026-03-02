गर्मियों के दौरान त्वचा को सुरक्षित रखने में सहायक हो सकते हैं ये 5 खाद्य पदार्थ

#1 खीरा खीरे में मौजूद पानी और खनिज शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ त्वचा को तरोताजा रखने में मदद कर सकते हैं। इसमें मौजूद गुण त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में भी सहायता कर सकते हैं। यह आपके शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा खीरा खाने से पाचन क्रिया भी ठीक रहती है, जिसके परिणामस्वरूप मुंहासों से बचा जा सकता है।

#2 पपीता पपीता एक पौष्टिक फल है, जिसे डाइट में शामिल करने से बहुत से लाभ मिलते हैं। इस फल में कुछ विशेष तत्व होते हैं, जो त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा पपीते में ऐसे गुण भी होते हैं, जो त्वचा में एक प्राकृतिक निखार ले आते हैं। यह फल शरीर को साफ करने में भी मदद कर सकता है, जिसके जरिए दाग-धब्बों से छुटकारा पाया जा सकता है।

#3 नींबू नींबू विटामिन-C का अच्छा स्रोत है, जो त्वचा की देखभाल के लिहाज से बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। यह फल त्वचा को पोषण देने के साथ ही तरोताजा रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा नींबू में ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा की अशुद्धियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। आप रोजाना सुबह उठते ही एक गिलास नींबू पानी पी सकते हैं और इसे सलाद आदि में भी शामिल कर सकते हैं।

#4 नारियल पानी नारियल पानी में खनिज होते हैं, जो शरीर को ठंडक देने के साथ ही तरोताजा रखने में मदद कर सकते हैं। यह पेय पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत भी है, जो त्वचा को पोषण देने के साथ ही सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा नारियल पानी में कैलोरी कम और पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जिनकी मदद से त्वचा निखरी और हाइड्रेटेड बनी रहती है।