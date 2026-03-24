नवरात्रि के दौरान खाएं ये 5 खाद्य पदार्थ, ऊर्जा के साथ-साथ संतुलन भी बनाए रखेंगे

नवरात्रि का त्योहार मां दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित है और इस दौरान देवी को सत्त्विक खाद्य पदार्थों का भोग लगाया जाता है। सत्त्विक आहार पाचन को सुगम बनाने के साथ ऊर्जा का स्तर बढ़ा सकता है। यह आहार हमें मानसिक शांति भी दे सकता है और हमें अधिक संतुलित महसूस करवा सकता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान सत्त्विक आहार में कौन-कौन से खाद्य पदार्थ शामिल किए जा सकते हैं।

#1 केले केला पोटेशियम का बेहतरीन स्त्रोत है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। यह फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन को ठीक रखने में सहायक है। केला विटामिन-B6 से भी समृद्ध होता है, जो मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसके अतिरिक्त केले में ऐसे तत्व होते हैं, जो तनाव से लड़ने में मदद कर सकते हैं। केले का सेवन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है।

#2 आलू आलू में फाइबर होता है, जो पाचन को ठीक रखने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद तत्व सूजन को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। आलू में पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। इसके अतिरिक्त आलू में विटामिन-C होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। आलू का सेवन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है।

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#3 कच्चा पपीता कच्चे पपीते में एक खास एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को पचाने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह एंजाइम सूजन को कम करने और पाचन को ठीक रखने में भी मदद कर सकता है। कच्चे पपीते में विटामिन-C और अन्य तत्व होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। पपीते का सेवन सलाद के रूप में या सब्जी बनाकर किया जा सकता है।

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#4 अनार अनार में ऐसे तत्व होते हैं, जो हृदय रोगों से सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनार में ऐसे गुण होते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसमें मौजूद विटामिन-C और अन्य पोषक तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं। अनार का सेवन फल के रूप में या जूस बनाकर किया जा सकता है।