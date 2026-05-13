डेंगू के रोगी न करें इन 5 खाद्य पदार्थों का सेवन, हो सकता है नुकसान

डेंगू एक वायरल बुखार है, जो एडीज मच्छरों के काटने से होता है। यह बीमारी शरीर की प्लेटलेट्स को प्रभावित करती है और गंभीर मामलों में खून बहने का खतरा बढ़ जाता है। डेंगू के दौरान और ठीक होने के बाद खान-पान का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। आइए आज हम आपको उन खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन डेंगू रोगियों को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

#1 तले हुए खाद्य पदार्थ तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे आलू के चिप्स, समोसे या बर्गर आदि का सेवन डेंगू के रोगियों के लिए हानिकारक हो सकता है। इनमें अधिक तेल और चर्बी होती है, जो पाचन तंत्र को भारी बनाती हैं और शरीर की सूजन को बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा इनका सेवन प्लेटलेट्स के स्तर को कम कर सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इनकी बजाय उबले हुए या भाप में पके हुए खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करें।

#2 तीखे और मसालेदार खाद्य पदार्थ तीखे और मसालेदार खाद्य पदार्थ जैसे मिर्च और मसाले आदि भी डेंगू के रोगियों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ये खाद्य पदार्थ पेट में जलन पैदा कर सकते हैं और शरीर की सूजन को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मसालेदार खाने से प्लेटलेट्स के स्तर पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए डेंगू के रोगियों को हल्का और साधारण खाना ही खाना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो सके।

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#3 दूध से बने उत्पाद डेंगू के दौरान दूध से बने उत्पादों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दूध, दही और पनीर जैसे उत्पाद पाचन तंत्र पर भारी पड़ सकते हैं और पेट में गैस या जलन पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा इनका सेवन प्लेटलेट्स के स्तर को भी कम कर सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इनकी बजाय ताजे फलों का रस या नारियल पानी जैसी स्वास्थ्यवर्धक चीजें पिएं, जो शरीर को ठंडक दें और पोषण भी दें।

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#4 ज्यादा मीठे पेय बाजार में मिलने वाले ज्यादा मीठे पेय जैसे सोडा या पैकेज्ड जूस आदि का सेवन भी डेंगू के रोगियों को नहीं करना चाहिए। इनमें अधिक मात्रा में शक्कर होती है, जो शरीर की सूजन को बढ़ा सकती है और प्लेटलेट्स के स्तर पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसके अलावा इन पेयों में अप्राकृतिक स्वाद और रंग मिलाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं।