त्वचा की टैनिंग से बचाने में मदद कर सकते हैं ये 5 खाद्य पदार्थ, जरूर खाएं
क्या है खबर?
गर्मियों में तेज धूप और सूरज की किरणों के संपर्क में आने से त्वचा का रंग काला पड़ जाता है, जिसे टैनिंग कहा जाता है। हालांकि, कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन त्वचा को सूरज की किरणों से सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। आइए आज हम आपको उन 5 खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जिनमें त्वचा को साफ करने वाले तत्व होते हैं और जो त्वचा को साफ और टैनिंग से बचा सकते हैं।
#1
टमाटर
टमाटर में एक खास तत्व होता है, जो एक शक्तिशाली तत्व है। यह त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद करता है। टमाटर का सेवन करने से त्वचा में लचीलापन बढ़ता है, जिससे त्वचा में चमक आती है और टैनिंग से भी बचाव होता है। इसके अलावा टमाटर का सेवन करने से त्वचा की जलन और लालिमा भी कम होती है।
#2
गाजर
गाजर में एक खास पोषक तत्व होता है, जो त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद कर सकता है। यह एक शक्तिशाली तत्व है, जो त्वचा को साफ करने में मदद करता है। यह त्वचा की जलन और लालिमा को कम करता है और त्वचा को निखार भी देता है। गाजर का सेवन करने से त्वचा में चमक आती है और टैनिंग से भी बचाव होता है।
#3
पपीता
पपीते में एक एंजाइम होता है, जो मृत कोशिकाओं को हटाने और त्वचा को मुलायम बनाने में मदद करता है। यह त्वचा की गहराई तक जाकर उसे पोषित करता है और त्वचा की रंगत सुधारता है। यह त्वचा को नमी देता है और उसे निखार देता है। पपीते का सेवन करने से त्वचा की टैनिंग कम होती है और वह स्वस्थ और चमकदार दिखती है। इसलिए पपीते को अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।
#4
अनार
अनार में तत्व होते हैं, जो त्वचा को साफ करने और उसे स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये तत्व त्वचा की कोशिकाओं को बचाते हैं, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। अनार का सेवन करने से त्वचा की रंगत निखरती है और टैनिंग कम होती है। इसके अलावा अनार के बीजों का तेल चेहरे पर लगाने से भी त्वचा की चमक बढ़ती है।
#5
हरी सब्जियां
हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, ब्रोकोली आदि विटामिन-C, विटामिन-E, जिंक और आयरन से भरपूर होती हैं। ये पोषक तत्व त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इन सब्जियों में मौजूद तत्व त्वचा को साफ करने और उसे स्वस्थ रखते हैं। हरी सब्जियों का सेवन करने से त्वचा की रंगत निखरती है और टैनिंग कम होती है। इसके अलावा हरी सब्जियां त्वचा को नमी देती हैं और उसे चमकदार बनाती हैं।