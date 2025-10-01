सामान्य बुखार होने पर दवाओं की जगह खाएं ये 5 खाद्य पदार्थ, जल्द होंगे ठीक

बुखार होने पर शरीर का तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाता है और इससे बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है। बुखार के दौरान शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है, जिससे रोगों से लड़ने की ताकत बढ़े। इससे उबरने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन बुखार के दौरान करना फायदेमंद है।

#1 अदरक अदरक में सूजन कम करने और जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकती है। इसमें मौजूद खास तत्व शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। लाभ के लिए एक गिलास पानी में थोड़ा-सा कदूकस किया हुआ अदरक मिलाएं, फिर इसे छानकर पी जाएं। आप चाहें तो एक चम्मच अदरक का रस और एक चम्मच शहद मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं।

#2 केला बुखार के कारण पसीना आने से शरीर में जरूरी खनिजों की कमी हो जाती है। यह कमी कमजोरी और चक्कर जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है, लेकिन केले का सेवन इन समस्याओं से बचाए रख सकता है। केले में पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है, जो इस कमी को पूरा कर सकता है। लाभ के लिए बुखार होने पर केले को अपनी खाने की चीजों में जरूर शामिल करें।

#3 संतरे संतरे में विटामिन-C की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा संतरे में मौजूद गुण शरीर की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। संतरे का सेवन शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी सहायक हो सकता है। लाभ के लिए बुखार होने पर सुबह के समय खाली पेट एक गिलास ताजे संतरे के रस का सेवन करें।

#4 नारियल पानी नारियल पानी में प्राकृतिक खनिज होते हैं, जो बुखार के कारण हुई कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा यह शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद कर सकता है। साथ ही इसमें कैलोरी कम और पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। लाभ के लिए बुखार होने पर दिनभर में 2 से 3 बार नारियल पानी का सेवन करें।