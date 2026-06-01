धूल के कारण एलर्जी हो गई है? इससे राहत पाने के लिए खाएं ये खाद्य पदार्थ

धूल से होने वाली एलर्जी एक आम समस्या है, खासकर जब मौसम में बदलाव होता है। धूल के कण नाक, गले और फेफड़ों में जलन पैदा कर सकते हैं, जिससे खांसी, छींकें और सांस लेने में तकलीफ होती है। इस स्थिति में कुछ खाद्य पदार्थ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं और सूजन को कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि धूल से होने वाली एलर्जी के मौसम में किन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए।

#1 अदरक अदरक में ऐसे गुण होते हैं जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं। यह शरीर की सूजन को कम करता है और गले की जलन को शांत करता है। अदरक की चाय पीने से या खाने में थोड़ा अदरक मिलाने से आपको राहत मिल सकती है। इसके अलावा अदरक पाचन को भी सुधारता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है।

#2 हल्दी हल्दी एक प्राकृतिक औषधि है, जो धूल से होने वाली एलर्जी के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकती है। इसमें एक खास तत्व होता है, जो सूजन को कम करता है और शरीर को मजबूत बनाता है। दूध में हल्दी मिलाकर पीने से आपको आराम मिल सकता है। यह मिश्रण न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है।

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#3 शहद शहद में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। शहद का सेवन करने से नाक बंद होने, खांसी और गले की जलन जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। शहद का सेवन नियमित रूप से करने से धूल से होने वाली एलर्जी के लक्षणों में काफी कमी आती है।

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#4 लहसुन लहसुन में ऐसे तत्व होते हैं, जो धूल से होने वाली एलर्जी के लक्षणों को कम करने में सहायक होते हैं। लहसुन का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और सूजन कम होती है। लहसुन को खाने में शामिल करने से न केवल इसका स्वाद बढ़ता है बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है।