मौसम में बदलाव के दौरान इन 5 खाद्य पदार्थों का करें सेवन, होगा फायदा

मौसम में बदलाव से शरीर की आदतें भी बदल जाती हैं। गर्मियों से बरसात तक का समय संक्रमण का होता है, जबकि सर्दियों में फ्लू, खांसी और बुखार होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे में संक्रमण से बचने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सही खान-पान करना जरूरी है। आइए आज हम आपको पांच ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन शरीर को मौसम बदलाव के दौरान स्वस्थ रख सकता है।

#1 अदरक अदरक एक ऐसा मसाला है, जो पाचन क्रिया को ठीक रखने के साथ-साथ संक्रमण से बचाने में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी सहायक है। लाभ के लिए गर्म पानी में थोड़ा अदरक कदूकस करके डाल दें और इसे छानकर पी लें। अदरक का सेवन आपको कई स्वास्थ्य लाभ दे सकता है।

#2 तुलसी तुलसी में ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी में विटामिन-C और आयरन की अधिक मात्रा होती है, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकती है। लाभ के लिए सुबह खाली पेट तुलसी के कुछ पत्तियों का सेवन करें या फिर तुलसी की चाय बनाकर पी सकते हैं। तुलसी के सेवन से शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं।

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#3 लहसुन लहसुन में ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा लहसुन में एक खास तत्व होता है, जो शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकता है। लाभ के लिए एक गिलास गर्म पानी में लहसुन की 2-3 कली को कदूकस करके डाल दें और इसे छानकर पी लें। लहसुन का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है।

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#4 हल्दी हल्दी में एक खास तत्व होता है, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकता है। इसके अलावा हल्दी में ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं और इसे पी लें। हल्दी का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है।